miércoles 22  de  julio 2026
ARTES VISUALES

Sala del Louvre reabre sus puertas tras robo sufrido en octubre

Aunque los cuatro presuntos ladrones del Louvre han sido detenidos, los objetos robados todavía no se han encontrado

Un peatón toma una fotografía de la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, con el Museo del Louvre al fondo, mientras los visitantes hacen fila para ingresar, en París, el 22 de octubre de 2025.

Un peatón toma una fotografía de la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, con el Museo del Louvre al fondo, mientras los visitantes hacen fila para ingresar, en París, el 22 de octubre de 2025.

AFP/Thibaud Moritz

PARÍS.- La deslumbrante galería del Louvre que fue blanco de un rocambolesco robo en octubre reabrió al público este miércoles, convirtiéndose en una nueva atracción para los turistas a pesar de que sus exposiciones más valiosas fueron retiradas.

La Galería de Apolo, una de las salas más suntuosas del museo más visitado del mundo, era conocida anteriormente por exhibir las joyas de la corona francesa.

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Pero después de que ocho piezas valoradas en unos 100 millones de dólares fueran robadas durante un atraco a plena luz del día el año pasado, se hizo famosa en todo el mundo por ser el escenario de uno de los robos más audaces —y embarazosos— de los últimos tiempos.

"Para mí es un honor estar aquí el primer día, por la mañana", declaró a la AFP Jenny Lee, una guía de 34 años para turistas coreanos.

El robo es "una nueva historia para la Galería Apolo".

"Es hermosa, tal como la recuerdo. Creo que la prefiero vacía, sin las joyas", declaró a la AFP Alison Leslie, una exagente de policía escocesa de 52 años.

Robo

Aunque los cuatro presuntos ladrones del Louvre han sido detenidos, los objetos robados todavía no se han encontrado, pese a las exhaustivas búsquedas de los investigadores franceses en la región de París y a los intercambios con la policía de Bélgica, Italia y otros países.

Las joyas restantes han sido retiradas de la Galería Apolo y se exhibirán en el futuro en una sala segura sin ventanas.

Los ladrones utilizaron una grúa montada sobre un camión para acceder a un balcón de la galería, antes de cortar las ventanas y las vitrinas con potentes sierras de disco.

Las vulnerabilidades de seguridad de la galería, a la que se pudo acceder por un balcón desde la calzada de una calle para automóviles, ya habían sido señaladas en una auditoría de 2019 encargada por el museo, pero las conclusiones nunca se llevaron a la práctica.

El robo dejó al mundo atónito, avergonzó a Francia y sacó a la luz una serie de fallos de seguridad, incluido el sistema de videovigilancia anticuado del museo.

También desencadenó una crisis interna, que provocó protestas de los empleados y la dimisión de la presidenta del museo, Laurence des Cars, que fue sustituida en febrero por Christophe Leribault, un historiador del arte que anteriormente dirigía el Palacio de Versalles.

Los cuatro hombres sospechosos de robar el Louvre fueron detenidos por la policía en las semanas posteriores, todos ellos originarios de la región parisina y con antecedentes penales que van desde robos hasta proxenetismo.

El Louvre, donde se expone la Mona Lisa, recibió el año pasado alrededor de nueve millones de visitantes, muy por encima de su capacidad prevista, lo que ha provocado problemas de saturación.

FUENTE: AFP

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