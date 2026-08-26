miércoles 26  de  agosto 2026
MONARQUÍA

Anuncian visita del rey Carlos III a países del Caribe

El Palacio de Buckingham señaló que la gira servirá para "celebrar las comunidades, las culturas y la naturaleza dentro de la familia de la Commonwealth"

El rey Carlos III de Gran Bretaña visita la Exposición Floral de Sandringham en Sandringham House, Norfolk, el 23 de julio de 2025.&nbsp;

El rey Carlos III de Gran Bretaña visita la Exposición Floral de Sandringham en Sandringham House, Norfolk, el 23 de julio de 2025. 

AFP/Chris Radburn/Pool

LONDRES.- El rey Carlos III viajará a Sudamérica y al Caribe entre el 27 de octubre y el 4 de noviembre, con visitas a Bahamas, Guyana y Antigua y Barbuda, donde se le unirá su esposa Camila, anunció este miércoles el Palacio de Buckingham.

El monarca británico, que continúa bajo tratamiento por un cáncer cuya naturaleza no ha sido revelada, viajará primero a Bahamas, un conjunto de islas situadas en el Atlántico, al sureste de Florida, del que es jefe de Estado.

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Carlos III es jefe de Estado de 15 de los más de 50 países miembros de la Commonwealth.

El actual soberano británico, de 77 años, no visita el archipiélago caribeño desde 1973, cuando todavía era príncipe de Gales.

Visita a Guyana

Posteriormente viajará a Guyana, el único país de Sudamérica cuyo idioma oficial es el inglés, para realizar una visita oficial con motivo del 60º aniversario de las relaciones bilaterales entre con Reino Unido.

El viaje se realizará por invitación del presidente de Guyana, único país sudamericano que forma parte de la Commonwealth, y a petición del gobierno británico, precisó el Palacio de Buckingham.

Aunque Carlos III es jefe de Estado de Bahamas y Antigua y Barbuda, no lo es de Guyana, pese a que pertenece a la Commonwealth.

Finalmente, el monarca se reunirá con su esposa, la reina Camila, en Antigua y Barbuda, en el Caribe, donde tendrá lugar la reunión de jefes de gobierno de la Commonwealth, del 1 al 4 de noviembre.

Carlos III visitó este país en noviembre de 2017, después del devastador paso de los huracanes Irma y María.

El Palacio de Buckingham señaló que la gira servirá para "celebrar las comunidades, las culturas y la naturaleza dentro de la familia de la Commonwealth".

La Commonwealth reúne a más de 50 países independientes, en su mayoría antiguos territorios del imperio británico, que mantienen vínculos históricos y cooperan en distintos ámbitos.

El anuncio de este viaje se produce el mismo día de la llegada a Reino Unido del hijo menor de Carlos III, Enrique, quien regresa para establecerse por tiempo indefinido en tierras británicas, junto a su esposa Meghan y sus hijos, seis años después de su marcha a Estados Unidos.

FUENTE: AFP

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