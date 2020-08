Los hermanos Zurita exploran la soltería con nueva serie

Una ventaja de que el trabajo quede en familia es poder mostrarse tal como son con confianza y sin tener que medir las palabras.

“Y creo que los dos casi siempre coincidimos en muchos puntos de vistas sobre las historias que queremos contar. Entonces nos podemos ahorrar muchos pasos, porque no tenemos que andar con cuidado con lo que pensamos o decimos y nos apoyamos. Así que sin querer queriendo hemos trabajado juntos en todos nuestros proyectos. Y eso a mí me encanta” agregó Sebastián, quien se interpreta a sí mismo en la comedia.

La trama Cómo sobrevivir soltero sigue a una versión ficticia del actor mexicano Sebastián Zurita, quien descubre que su novia de 10 años lo engañó. Después de la humillante ruptura, el ahora soltero es arrojado al tortuoso mundo de las citas y rápidamente descubre que no tiene la menor idea de cómo navegar en el nuevo mundo del romance digital.

Obligado a aceptar la soltería, Sebastián se refugia en sus amigos al darse cuenta de que no es el único millennial desafortunado que lucha por encontrar el amor.

“Encarno al Sebastián de la serie, a quien su novia de 10 años lo traiciona. Ese ser enamoradizo que buscaba el amor a todo lo que da sí existió y todos tenemos una parte romántica y vulnerable”, dijo.

“Para mi gusto esto es un viaje de varias temporadas y ahora tenemos que empezar a conocer de dónde sale este personaje y por qué piensa de la manera que piensa. Y creo que es porque viene de una relación larga. Cuando uno lleva tanto tiempo con una persona, deja de saber quién es sin esa otra persona. Entonces ahora el camino es encontrarse a sí mismo para ser feliz”, agregó sobre su personaje en Cómo sobrevivir soltero, que creó junto a su hermano Emiliano.

Los hermanos Zurita quieren que la serie, que cuenta con 10 episodios de 30 minutos de duración, inspire temas de conversación que consideran importante en cuanto a las relaciones de pareja.

“Algo que queremos dejar plasmado muy bien es el hecho de que aunque ella lo traiciona, tampoco es la mala de la historia; se equivoca, pero no es una villana en la serie. Creo que lo interesante es poder ver el punto de vista de ella y de un hombre que es engañado”, indicó.

“Hoy en día vemos que en lo profesional el hombre no sabe adaptarse a una posición en la que tal vez en un momento dado es inferior a su pareja. Y esas son las conversaciones que tenemos que seguir teniendo. Hemos visto que hoy el machismo la gente lo aplica a veces sin darse cuenta. Siento que con la serie queremos abrir esos temas con diferentes puntos de vista, ya sea de las mujeres o de los hombres, de los solteros o de los casados. Y tener conversaciones más reales en la pantalla para que sea más normal hablar de esos temas y que la gente se sienta identificada”, añadió.

La inspiración

Fue durante una experiencia entre amigos que tuvieron la idea de crear la serie, después de entender que la soltería no siempre es lo que parece. “La idea se generó de un viaje con un grupo de amigos. Nos dimos cuenta un poco de que la realidad de la soltería era totalmente distinta a lo que habíamos contemplado. Y en una noche de insomnio me puse a escribir un tratamiento de lo que podía ser tal vez una crítica o una anti-comedia romántica de lo que son las relaciones hoy en día”, recordó Sebastián.

Y lo que comenzó como una simple idea hoy se convirtió en la primera serie de comedia en español que Amazon Prime Video ofrece al mundo.

“Lo platiqué con mi hermano y empezamos a hablar sobre el proyecto y lo que a la gente le gustaría ver. Creo que estamos muy acostumbrados a exportar este tipo de series como How I Met Your Mother o Friends, pero no habíamos tenido una con nuestro sabor latino y nuestro humor. Y así se fue dando hasta que Amazon Video decidió volverla su primer serie de comedia en español a nivel mundial. Y estamos súper felices”, contó.

El amor en estos tiempos

En cuanto a las relaciones de pareja hoy en día, Emiliano afirma que las cosas han cambiado y esos cambios, precisamente, se ven reflejados en la serie.

“Híjole (wow), creo que hay un poco de todo. La sociedad ha cambiado bastante. Creo que no hay esa necesidad de decir que si no te casaste a los 30, ya te quedaste. Hoy por hoy, tanto hombres como mujeres le dan prioridad a otras cosas, buscan primero un camino profesional”, señaló.

“También creo que la sociedad se ha abierto en muchos sentido. Y es interesante hablar sobre la monogamia, la poligamia y todo ese rollo, y exponerlo. Creo que eso es lo divertido de la serie, que no te decimos cuál relación es la correcta, si estar soltero o no, sino que cada quien tiene que vivir sus etapas de vida”, agregó.

Sobre el uso de las aplicaciones de cita para buscar pareja, un recurso que se utiliza en la serie, Emiliano comentó que pueden ser una opción pero no se debe descartar la idea de dejar que el universo conspire para encontrar a ese ser especial aun en contra de las probabilidades.

“Sí creo que es una gran opción que hay que explorar. También hay gente que dice que hay que salir más, pues de alguna manera es lo mismo. Lo bueno de las aplicaciones es que se puede conocer gente con la que uno no se toparía en su día a día. No digo que va a hacer bueno en todas las ocasiones, pero puede salir algo bueno. No se puede decir que es algo malo hasta que se pruebe unas cuantas veces”, dijo Emiliano.

“Y al final de cuenta, yo sí soy medio romántico y creo que sí debe haber alguien destinado para ti, el problema es que no creo que lo encuentres, porque somos demasiadas personas en el mundo y las probabilidades no están a tu favor. Aunque la vida es muy rara en ese sentido, y cuando menos te lo esperas te encuentras con alguien”, añadió.

Los hijos del actor Humberto Zurita ha aprendido algo de su padre: a ser feliz con lo que tienen sin dejar de luchar por lo quieren, pero siempre celebrando la vida.

“Creo que lo más importante que nos ha aconsejado es ser feliz con nuestros logros, porque la realidad es que siempre uno va a querer algo más. Si vendes un proyecto, vas a querer que salga bien la producción, después que a la gente le guste y luego que les guste la segunda temporada”, expuso Sebastián.

“Y lo importante es saber ser feliz con lo que tienes ahora, aunque quieras más de tu vida o tu carrera. Eso ha sido algo que me ha ayudado mucho en mi vida. Y espero que la gente lo entienda, porque a veces nos perdemos en querer más y no aprovechamos los momentos felices cuando los estamos viviendo”.