El director de cine Quentin Tarantino posa en la alfombra roja de la 77 edición de los Golden Globe Awards.

El director Quentin Tarantino y su esposa, Daniella Pick Tarantino, cantante y modelo, han dado la bienvenida a su tercer hijo, según reportó la revista People.

La llegada del pequeño ha sido confirmada por un representante del cineasta a la publicación estadounidense. “Quentin Tarantino y su esposa, Daniella Pick Tarantino, están encantados de anunciar el nacimiento de su tercer hijo, un niño”, ha comunicado. Por ahora, no han trascendido más detalles sobre el nacimiento ni el nombre elegido para el bebé.

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Quentin conoció a Daniella, de 43 años, en Israel en 2009, cuando estaba promocionando uno de sus proyectos. Iniciaron una relación, pero la terminaron unos años después.

Más tarde, alrededor de 2016, la pareja se reconcilió y se comprometieron durante el verano de 2017. Al año siguiente, en noviembre, Quentin y Daniella se casaron en una ceremonia íntima en su casa de Los Ángeles.

Desde entonces, ambos han mantenido una vida familiar discreta, alejados en buena medida de la exposición pública que acompaña a la carrera del cineasta.

Quentin y Daniella se convirtieron en padres por primera vez en febrero de 2020, cuando dieron la bienvenida a su hijo Leo. La pareja volvió a ampliar su familia con el nacimiento de su hija Adriana en julio de 2022.

En el terreno profesional, Tarantino es uno de los directores más reconocidos de Hollywood. Su filmografía incluye títulos que se han convertido en auténticos clásicos del cine contemporáneo, como Reservoir Dogs (1992), Pulp Fiction (1994), Jackie Brown (1997), las dos entregas de Kill Bill, Bastardos sin gloria (2009), Django desencadenado (2012) y Érase una vez en Hollywood (2019).