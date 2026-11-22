El cantautor, compositor y productor venezolano Servando Primera estrenó Folkcalle, una iniciativa colaborativa que convoca a artistas de varias generaciones en torno a la música tradicional de Venezuela. Su primer sencillo es "Óigame prima", una gaita zuliana interpretada por la cantante marabina Brizza, escrita por ambos y coproducida por Mazzarri.

El lanzamiento tuvo lugar en el marco del Día de la Virgen de Chiquinquirá, festividad emblemática del Zulia estrechamente vinculada con la cultura gaitera. A partir de este tema inaugural, Servando traza una ruta sonora que recoge las raíces musicales del país para proyectarlas hacia nuevos públicos tanto dentro como fuera de Venezuela.

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"Me gustaría que Folkcalle fuera un espejo donde se refleje el amor por lo nuestro, un lugar de encuentro que rompa las distancias geográficas y honre a tantos maestros que han abierto camino en nuestra música, como don Pío Alvarado, Juan Vicente Torrealba, Ricardo Aguirre, Aldemaro Romero, Simón Díaz, Soledad Bravo, María Teresa Chacín, Alí Primera y Reinaldo Armas", expresó Servando Primera.

Asimismo, el cantautor agregó que "la lista es interminable" y concluyó que es "hermoso reconocer su legado, seguir sus pasos y, al mismo tiempo, dejar nuestras propias huellas haciendo nuevas canciones junto a artistas que admiro y respeto, seres humanos de enorme talento, corazón y vocación por llevar en alto el orgullo de ser venezolanos".

Detalles del proyecto de Servando Primera

Fundado en 2022, Folkcalle tiene a Servando como director creativo, productor musical y compositor, junto a artistas invitados que enriquecen cada canción con su talento y estilo propio.

En "Óigame prima", la letra simula una conversación cercana empleando el voseo típico de Maracaibo. Allí, el término "prima" puede referirse tanto a una familiar como a una amiga, y esa calidez recorre una canción llena de alusiones a la identidad zuliana, cuyo mensaje celebra a quien encuentra en la música un motivo para sonreír y seguir adelante pese a las dificultades.

La producción mantiene instrumentos fundamentales de la gaita tradicional y los combina con recursos contemporáneos. Servando realizó los arreglos y grabó cuatro venezolano, guitarra, bajo y teclados; José "Pokemón" Ferrer tocó tambora zuliana, furruco y charrasca, mientras Mazzarri agregó programación y teclados.

La primera voz invitada es Brizza, cantante y compositora nacida en Maracaibo y radicada en Estados Unidos. Su proyecto musical ya fusiona los sonidos actuales con la tradición gaitera, una línea presente también en su EP 808's & Gaitas.

Publicado bajo el sello Futura cultura, Folkcalle continuará con nuevas colaboraciones y distintos sonidos de Venezuela.