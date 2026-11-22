La cantante y compositora estadounidense Miley Cyrus y el músico Maxx Morando asistieron al estreno mundial del especial del 20.º aniversario de "Hannah Montana" de Disney+ en el teatro El Capitan de Hollywood, California, el 23 de marzo de 2026

Miley Cyrus se casó con su pareja Maxx Morando el sábado 21 de noviembre en una ceremonia celebrada en Palm Springs, California.

Según informó Entertainment Tonight, la madre de la cantante, Tish Cyrus, y su hermana, Noah Cyrus, estuvieron presentes. La novia de Billy Ray, Elizabeth Hurley , y su hijo, Damian Hurley , también asistieron al evento.

El viernes 20 de noviembre, los novios celebraron su cena de ensayo con sus seres queridos. Lily-Rose Purcell, hermanastra de Miley, compartió fotos de la cena en sus historias de Instagram, incluyendo un vistazo al menú del evento, que tenía impresas las iniciales "M+M" en la parte superior, un guiño a las iniciales de la pareja, de acuerdo con la revista People.

La propuesta

Miley Cyrus, ganadora de un premio Grammy, confirmó su compromiso con el baterista de 28 años durante una entrevista con el programa de televisión estadounidense Good Morning America el año pasado.

Según contó, Morando se arrodilló para pedirle matrimonio durante un viaje a Asia. "No soy fácil de sorprender porque me encanta controlar cada situación y me había rendido por completo y te digo que me sorprendió muchísimo", dijo.

Durante una entrevista con Wonderland, Morando dijo que "tuvo que ser muy astuto" para mantener en secreto sus planes de propuesta de matrimonio. "Primero fuimos a Tokio un par de días y luego a Kioto. Creo que ella presentía que se acercaba, así que esperé hasta el último momento del último día para despistarla lo máximo posible", dijo.

Cyrus, de 33 años, había estado casada anteriormente con el actor australiano Liam Hemsworth, pero la pareja se separó en 2019.

La cantante, cuyos éxitos incluyen "Flowers" y "Party in the USA", se casó con la estrella de Los Juegos del Hambre, Hemsworth, en 2018 después de que la pareja mantuviera una relación durante una década.

En declaraciones a la revista British Vogue en 2023, Cyrus dijo que ella y Morando, de 28 años, se conocieron después de una "cita a ciegas".

Morando es baterista de la banda Liily, con sede en Los Ángeles. La banda participó en la fiesta de Nochevieja de NBC, "Miley", presentada por Cyrus, en 2022, junto a músicos como la fallecida madrina de Cyrus, Dolly Parton, y David Byrne.