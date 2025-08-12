Louis BPM y Farruko estrenan el tema "Oe Oe"

MIAMI.- El cantante venezolano Louis BPM lanzó junto a Farruko Oe Oe, el primer sencillo del EP 167 BPM, una colaboración que es el resultado de un proceso profundo que une música, calle, cultura y una visión de superación.

Oe Oe nació como un canto de celebración, respeto y unidad, con una producción a cargo del talentoso GHETTO, quien mezcla beats modernos con una sensibilidad única. Louis BPM conecta la energía de las calles venezolanas con una proyección internacional arrolladora.

El tema fue concebido tras la experiencia que vivió Farruko durante su reciente estadía en Venezuela, donde recorrió ciudades icónicas como La Guaira, Caracas, el archipiélago de Los Roques y el Parque Nacional Canaima, donde tuvo un acercamiento íntimo con el pueblo indígena Pemón.

Desde los Premios Heat en Medellín, Colombia, donde Farruko presentó públicamente a Louis BPM como parte de su nueva camada de artistas de Carbon Armor, la relación entre ambos ha crecido más allá de los escenarios. Farruko no solo ha brindado respaldo profesional al joven talento, sino que ha hecho de su historia parte de su propia narrativa artística.

Visita a Venezuela

En su visita a Venezuela, Farruko se mostró conmovido por la riqueza cultural y natural del país. Su conexión con la Sinfónica Coral Canaima, integrada por niños y jóvenes pemones, así como su experiencia en la selva con animales autóctonos y comunidades indígenas, se convirtieron en fuente de inspiración para este tema. En redes sociales, el artista compartió imágenes conmovedoras que rápidamente se viralizaron y que hoy forman parte del corazón de Oe, Oe.

“Este viaje a Venezuela cambió mi vida. Ver cómo vive el pueblo Pemón, cómo aman su tierra, cómo valoran sus raíces, me tocó profundamente. Quise traer esa energía a la música, y hacerlo con Louis BPM, un chamo venezolano que representa lo nuevo con respeto a lo antiguo, fue perfecto. Oe Oe no es solo un tema, es un testimonio de amor a la tierra”, comentó Farruko en un comunicado de prensa.

Por su parte, Louis agradeció al intérprete la oportunidad que le ha brindado.

“Crecí en Pinto Salinas soñando con cantar junto a los grandes. Farruko no solo me dio esa oportunidad, me dio familia, experiencia, visión. Esta canción es un mensaje para el mundo desde Venezuela, desde Canaima, desde la calle. Estamos haciendo música con alma y con propósito. Oe Oe es solo el comienzo”.

El lanzamiento representa un paso más en el ascenso de Louis BPM, quien ya ha colaborado con Farruko y J Balvin en el remix de Tranquilo.

En junio, ambos protagonizaron un concierto improvisado en Pinto Salinas, barrio natal de Louis BPM en Caracas, donde Farruko sorprendió al público cantando sobre el techo de un auto, sin luces ni escenografía, solo con la fuerza de la música y la calle.

Este acto simbólico consolidó el vínculo entre ambos artistas y demostró que la autenticidad sigue siendo la fuerza más poderosa del género urbano.

Videoclip

Dirigido por Smalldy Films, el video de la canción fue rodado en locaciones de alto impacto visual, y logra capturar la magia que envuelve esta colaboración: imágenes de conexión con la naturaleza, momentos reales de hermandad y escenas callejeras que reflejan el origen y la evolución de ambos artistas.

La pieza está disponible en todas las plataformas digitales, acompañado de un videoclip que promete marcar tendencia por su fuerza visual, callejera y emocional. 167 BPM, el nuevo EP de Louis BPM, se estrenará en las próximas semanas.