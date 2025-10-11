sábado 11  de  octubre 2025
DUELO

Louis Tomlinson sobre muerte de Liam Payne: "Nunca había perdido a un amigo"

Tomlinson le confesó a la revista Rolling Stone que fue difícil afrontar el primer aniversario de One Direction después de la muerte de Liam Payne

Fans realizan una vigilia para rendir homenaje al cantante británico Liam Payne en Bogotá el 18 de octubre de 2024.

AFP/Alejandro González
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En una nueva entrevista con la edición británica de Rolling Stone, el cantante Louis Tomlinson habló sobre el 15.º aniversario de la formación de One Direction, y el primero desde la muerte de su amigo y excompañero de banda Liam Payne.

Tomlinson le confesó a la revista que, en el pasado, llegó a sentirse harto de la nostalgia alrededor del aniversario, pero que el primero sin Payne fue diferente.

"Sabes, todavía siento en cierta medida que es injusto y frustrante que ya no esté con nosotros. Así que me hizo aflorar esos sentimientos, aunque de todas formas sigo conviviendo con ellos", expresó.

"Fue realmente muy difícil para mí afrontar la pérdida de Liam", añadió.

El artista, quien perdió a su madre, Johannah Deakin, por leucemia en 2016, y a su hermana menor, Félicité Tomlinson, por una sobredosis accidental en 2019, añadió que afrontar la pérdida de Payne fue particularmente difícil para él.

"Ingenuamente, pensé que, como estoy bastante familiarizado con el duelo para mi edad, podría suavizar el golpe. Fue muy ingenuo. Es una situación diferente, porque nunca había perdido a un amigo", explicó.

A un año de su muerte

Liam Payne falleció a los 31 años el 16 de octubre de 2024, tras caer desde un balcón del Hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires, Argentina.

Una investigación determinó que la causa de su muerte fue un politraumatismo, según una audiencia celebrada en diciembre en el Tribunal Forense de Buckinghamshire, informó la BBC.

En noviembre, un informe toxicológico de la fiscalía dijo que al momento de su muerte Payne tenía rastros de alcohol, cocaína y antidepresivos recetados en su sistema.

