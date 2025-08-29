viernes 29  de  agosto 2025
Luca Guadagnino reflexiona sobre el post-Me Too en "After the hunt"

En el filme Julia Roberts encarna a Alma, una profesora de filosofía de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, que lleva una vida acomodada junto a su esposo, Fred

El director italiano Luca Guadagnino y la actriz estadounidense Julia Roberts asisten a la alfombra roja de la película "After the Hunt", presentada fuera de concurso en el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia el 29 de agosto de 2025.

El director italiano Luca Guadagnino y la actriz estadounidense Julia Roberts asisten a la alfombra roja de la película "After the Hunt", presentada fuera de concurso en el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia el 29 de agosto de 2025. 

AFP/Stefano Rellandini

VENECIA.- La última película del director italiano Luca Guadagnino, After the hunt, presentada este viernes en la 82ª Mostra de Venecia fuera de competición, podría generar debate con su historia sobre un caso de agresión sexual en un prestigioso campus universitario.

En el filme, producido por Amazon, Julia Roberts encarna a Alma, una profesora de filosofía de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, que lleva una vida acomodada junto a su esposo, Fred (Michael Stuhlbarg), terapeuta.

Ambos forman parte de la élite intelectual del país, suelen invitar a amigos, colaboradores y estudiantes a casa, donde debaten entre copas de vino hasta altas horas de la madrugada.

Pero lo que parece ser un universo de relaciones sanas, basadas en el respeto e impregnadas de altos valores, se tambalea cuando una alumna de Alma, Maggie (Ayo Edebiri), acusa a Hank (Andrew Garfield), otro profesor del departamento de Filosofía e íntimo amigo de Alma, de haberla violado.

El escándalo tensa las cuerdas entre Alma y Hank, y también entre profesora y alumna, en un contexto post-Me Too en el que cada personaje adoptará una posición distinta.

Debate

El conflicto que presenta la película es como un "dominó, cuando uno cae, de repente, allá donde mires, hay un nuevo elemento de conflicto y desafío", comentó Julia Roberts este viernes en rueda de prensa en el Lido de Venecia, donde el largometraje se presenta fuera de competición.

"Hay un montón de viejos argumentos renovados en esta película, de un modo que genera debate", agregó.

"Lo que buscábamos era eso: que todo el mundo saliera [del cine] con esos sentimientos, emociones y puntos de vista distintos. Te das cuenta de en qué crees fuertemente y cuáles son tus convicciones, porque nosotros lo provocamos para ti", explicó Roberts.

Un debate que se ve también dentro de la película, donde se observa la brecha generacional entre Alma y Hank y sus alumnos, cuando conversan sobre feminismo y también en las distintas maneras de reaccionar ante la agresión.

"Es difícil tratar estas cuestiones, que son centrales en la película", explicó la guionista, Nora Garrett. Según ella, el director quiso centrarse en la "idea de que hay muchos matices en torno a (...) esos temas particulares".

"(Queríamos) simplemente sacar a la luz algo que se sintiera verdadero y real y que (...) empujara a las personas a preguntarse qué pueden hacer", añadió.

En este sentido, Luca Guadagnino indicó que, al crear los personajes, tuvieron en cuenta que cada persona "tiene sus propias verdades" y que "una verdad no es más importante que otra".

Al ser preguntada sobre la posibilidad de que el filme genere polémica, Julia Roberts insistió: "No estamos haciendo ninguna declaración, estamos retratando a esa gente en un momento concreto" e incitando "a la gente a conversar y a emocionarse o a enfadarse, depende de cada uno".

FUENTE: AFP

