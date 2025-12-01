lunes 1  de  diciembre 2025
Película "El buen ladrón" se estrena en la cartelera venezolana

Filme basado en la historia de Jeffrey Manchester que, entre junio de 2004 y enero de 2005, se escondió en la tienda Toys R Us, en Carolina del Norte, y vivió una vida 'normal' bajo una identidad falsa

Channing Tatum interpreta a Jeffrey Manchester en "El buen ladrón". 

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Sin duda, la realidad suele superar la ficción. Lo que a veces el espectador cree que 'sólo pasa en una película' tiene su versión más insólita en el mundo real, más que lo que haya podido crear un cineasta, productor o guionista. Es por ello que tantos casos de la vida real han inspirado tantas películas. No existe un número registrado de cintas basadas en historias reales, pero se cuentan miles de ellas y para todos los géneros: biopics, policiales, terror, dramas, musicales y comedias. El espectro es inmenso.

Y dentro de ese contexto existen producciones igualmente inspiradas en la realidad que terminan siendo una combinación de géneros. Por ejemplo, Roofman, titulada en la cartelera venezolana El buen ladrón. Este filme, ciertamente combina géneros: tiene comedia, por aquello de tratarse de un delincuente con 'buenas maneras', acción, por el hecho de que su personaje principal es un prófugo de la justicia, romance, porque el delincuente se enamora, y drama porque paga las consecuencias de sus actos.

Trama

El buen ladrón es una cinta basada en el caso real de Jeffrey Manchester, un sujeto que se considera a sí mismo un fracasado. En esta historia sobre su vida llevada a la gran pantalla se nos presenta como un padre de familia en una precaria situación económica, en un matrimonio disfuncional. En 2004, a Jeffrey se le ocurre la idea de comenzar a planificar atracos a los restaurantes de la cadena de comida rápida Mc Donald's para mejorar su situación. Su modus operandi era meterse a los establecimientos a través del techo. Es por ello que en los noticieros estadounidenses comienzan a apodarlo Roofman, que traducido al español es El Hombre del Techo.

Este particular sujeto tenía la característica de cometer sus delitos apelando a las buenas formas: con frases como 'por favor, ¿sería tan amable de abrir la caja registradora?', y era esa amabilidad la que reportaban sus víctimas cuando eran entrevistadas para la televisión.

Después de ser atrapado, Manchester planifica su escape de prisión y es allí donde su nueva historia comienza. Porque no se le ocurre mejor plan que esconderse en una suerte de depósito de la famosa juguetería Toys R Us. Allí, en medio de muñecos de Elmo, chucherías M&M’s y franelas de Spiderman, Jeffrey crea su base de operaciones y establece su refugio, alimentándose de compotas y chocolates y bañándose en el lavamanos. Pero eso no es todo. Desde ese espacio, Manchester se enamora de Leigh, una empleada de la tienda, con quien comienza un romance bajo una identidad falsa, mientras puede.

El buen ladrón cuenta no sólo una historia insólita, bien manejada en el guion de su mismo director Derek Cianfrance, sino que tiene un elenco que cumple a cabalidad con lo que cada personaje pide. Channing Tatum está increíble como el protagonista, dueño de esa combinación de carisma, astucia y pragmatismo. Pero -hablando de ladrones- quien se roba la escena es Kristen Dunst como Leigh, con una interpretación tan verdadera y natural que traspasa la pantalla. Se les suman Peter Dinklage -estrella de la serie Juego de Tronos- como Mitch, el gerente general de la juguetería, y la encantadora niña Alissa Marie Pearson, en el rol de Becky, la hija de Jeffrey Manchester, entre otros papeles de reparto.

En términos de crítica internacional, El buen ladrón obtuvo 66 puntos sobre 100 en el sitio web especializado Metacritic.com, un 7 sobre 10 en Imdb.com y un 87% de reseñas positivas en RottenTomatoes.com. El diario Hollywood Reporter considera la película como 'sentimental pero sincera', y la revista Variety, por su parte, resalta que la extraordinaria química entre sus protagonistas hace que valga la pena verla varias veces. Sin duda, el filme retrata uno de esos casos de la vida real que parece tomado de la ficción y que cautiva por su combinación de géneros y emociones.

