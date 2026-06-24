miércoles 24  de  junio 2026
POLÉMICA

Madonna confirma cancelación de su filme biográfico por desacuerdos con Universal

Madonna aseveró que para proyectar su vida y trayectoria el presupuesto era clave, pero Universal Studios no lo comprendió

Madonna asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.&nbsp;

Madonna asiste a la Gala del Met 2025, que celebra "Superfine: Tailoring Black Style", en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. 

AFP/Jamie McCarthy/Vía Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Madonna confirmó que la producción de su película biográfica se estancó en enero de 2023 por desacuerdos con Universal Studios. Fue durante una entrevista que concedió a Interview en donde la Reina del Pop abordó la situación relacionada a la cinta.

"Se suponía que iba a hacer una película sobre mi vida. Trabajé en mi guion durante dos años y pasé otros dos años en Universal Studios con los productores ejecutivos, encargándome del presupuesto y el casting", manifestó la intérprete de Vogue.

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Sin embargo, no hubo avances debido a que hubo: "un desencuentro entre Universal y yo con respecto al presupuesto". "He tenido una vida extraordinaria. He tenido una vida increíble, así que necesitaba un gran presupuesto", afirmó Madonna.

Por más que la diva insistiera y explicara la razón por la que el presupuesto debía ser tan amplio, aseveró que el estudio no lo comprendió.

En este sentido, Madonna evaluó la posibilidad de rodar la película en Serbia por menos dinero, pero, al parecer, Universal Studios tenía sus dudas.

"No lo sé. Quizás simplemente no creyeron en mí. Una de sus primeras reacciones fue: 'No creemos que te quedes en Serbia más de cuatro días'. Y yo les dije: '¿Leíste el guion?'. Toda mi vida ha sido una lucha por la supervivencia. No voy allí de vacaciones", dijo.

Nuevo rumbo

En medio de la frustración, Madonna confirmó que Netflix se puso en contacto con ella para realizar una serie.

"Fue un proceso largo y complicado, porque no podía usar el guion que tenía con Universal a menos que se lo comprara a precio desorbitado, a pesar de que yo lo escribí. Mejor no preguntar", comentó Madonna.

No obstante, no descartó la idea y se informó sobre las diferencias creativas al momento de comenzar una serie.

"Tienes que reunirte con muchos guionistas y encontrar al showrunner adecuado, y no pude encontrar ninguno. Esto se prolongó durante otros ocho o nueve meses. Pensé: 'Menos mal que tengo otro trabajo porque necesito trabajar, necesito crear. Necesito hacer aquello para lo que vine a este mundo'", dijo refiriéndose al lanzamiento de Confessions II .

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