viernes 14  de  agosto 2026
RESUMEN

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Perez Hilton asistió al Jingle Ball 2022 de iHeartRadio 102.7 KIIS FM, presentado por Capital One, en el Kia Forum el 2 de diciembre de 2022 en Inglewood, California.

Perez Hilton asistió al Jingle Ball 2022 de iHeartRadio 102.7 KIIS FM, presentado por Capital One, en el Kia Forum el 2 de diciembre de 2022 en Inglewood, California.

Getty Images via AFP / Jesse Grant

MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

Perez Hilton demora en recuperarse, según familia

La recuperación de Perez Hilton tomará un tiempo. Así lo informó la familia del bloguero en una actualización en la que se enfatizó que el hombre de 48 años perdió una cantidad considerable de sangre luego de autolesionarse durante una transmisión en TikTok.

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El texto hace referencia a la legislación que permite a las autoridades, jueces o profesionales médicos retener a una persona para una evaluación de salud mental durante un máximo de 72 horas.

Por último, señalaron que se encuentran comprometidos con la recuperación del bloguero y reiteraron la solicitud de respeto a la privacidad de la familia.

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Inicia juicio por asesinato del rapero Tupac Shakur, 30 años después

El juicio contra el exlíder de una pandilla acusado de orquestar el asesinato de Tupac Shakur comienza este lunes en Las Vegas, treinta años después de la muerte del célebre rapero californiano.

Es poco probable que los alegatos esclarezcan quién disparó la noche del 7 de septiembre de 1996 contra la leyenda del rap, que visitaba la denominada "Ciudad del Pecado" para asistir a un combate de boxeo de Mike Tyson.

Pero la Fiscalía espera demostrar que Duane "Keffe D" Davis, exlíder de los South Side Compton Crips, encargó el asesinato y proporcionó el arma del crimen. Con 63 años, se arriesga a una pena de cadena perpetua incomputable.

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Aseguran que Brad Pitt y Jennifer Aniston son amigos

Brad Pitt parece estar lidiando con múltiples situaciones personales. Por un lado, posa feliz junto a su actual pareja Inés de Ramón, mientras que al mismo tiempo continúa una batalla legal contra su exesposa, Angelina Jolie, y sus cuatro de sus seis hijos han decidido quitarse oficialmente el apellido Pitt.

No obstante, en medio de todas estas situaciones, el actor recientemente ha revelado que en los últimos años recuperó una amistad que le llena el corazón. Se trata nada más y nada menos que del contacto conJennifer Aniston, con quien estuvo casado hasta marzo de 2005.

Aunque es bien sabido que la historia de amor entre la actriz de Friends y el protagonista de Troya llegó a su fin luego de que este se vinculara sentimentalmente con Jolie, durante el rodaje de Mr. and Mrs. Smith, lo que despertó una de las polémicas más grandes de Hollywood, parece que el perdón sí existe.

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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez confirman que se casaron

Tras 10 años de relación y uno comprometidos, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han finalmente contraído matrimonio. Fue el propio Bicho quien confirmó la noticia al compartir una imagen de las manos de ambos luciendo sendas alianzas de oro.

"C&G", es la breve descripción con la que el delantero portugués acompaña la imagen, en la cual también se logra apreciar el despampanante anillo de compromiso de la modelo hispano argentina.

La esperada noticia llega después de semanas de especulación sobre dónde y cómo se celebraría el gran día de la pareja. Incluso, el fin de semana la catedral de Funchal, Portugal, estuvo rodeada de fanáticos del futbolista, luego de que se rumorara que Ronaldo y Rodríguez se casarían el sábado 8 de agosto en dicho templo.

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Paulina Rubio gana batalla legal por la custodia de su hijo con Colate

Tras una prolongada disputa legal, la cantante mexicana Paulina Rubio obtuvo un fallo favorable por parte de la Corte de Circuito del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, la cual desestimó la solicitud de su expareja, el empresario español Nicolás Vallejo-Nágera ("Colate"), para trasladar la residencia de su hijo Andrea Nicolás, de 15 años, a Madrid.

La sentencia, emitida el 9 de agosto de 2026 por la jueza Marlene Fernandez-Karavetsos tras meses de proceso judicial, entrevistas privadas con el menor y la evaluación de un representante tutelar, ratifica que el adolescente continuará viviendo principalmente en Miami junto a la artista, quien además mantendrá la potestad de decisión final sobre sus asuntos escolares.

En la resolución, la magistrada determinó que Vallejo-Nágera no logró acreditar con pruebas suficientes que la mudanza a Europa respondiera al bienestar del menor, descartando asimismo las denuncias de presunto abuso físico o mental atribuidas a Rubio.

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