Madonna pide ayuda para niños de Gaza en el cumpleaños de su hijo

MIAMI.- Madonna ha hecho un emotivo llamado a la acción en sus redes sociales, instando a la comunidad internacional a brindar ayuda urgente a los niños atrapados en la crisis humanitaria de Gaza . La cantante compartió su mensaje en Instagram coincidiendo con el cumpleaños de su hijo Rocco, quien celebró su 25º aniversario este lunes.

En su publicación, Madonna expresó: “Hoy es el cumpleaños de mi hijo Rocco. Creo que el mejor regalo que puedo darle como madre es pedirles a todos que hagan lo que puedan para ayudar a salvar a los niños inocentes atrapados en el fuego cruzado en Gaza”. La artista solicitó a sus seguidores que realicen donaciones a organizaciones humanitarias como World Central Kitchen y Women Wage Peace, que están trabajando para proporcionar alimentos a los gazatíes.

Madonna también dirigió un mensaje al Santísimo Padre pidiéndole ayudar a los niños afectados por la guerra. “Santísimo Padre, por favor, ve a Gaza y lleva tu luz a los niños antes de que sea demasiado tarde. Como madre, no puedo soportar ver su sufrimiento”, escribió.

Aliviar el sufrimiento

La cantante enfatizó que su llamado no busca culpar a ninguna parte en el conflicto, sino enfocarse en aliviar el sufrimiento de los niños inocentes.

La situación en Gaza es crítica. Desde el comienzo de la ofensiva israelí en octubre de 2023, más de 60,000 palestinos han perdido la vida, y la desnutrición infantil ha aumentado significativamente. Organizaciones humanitarias han advertido sobre la escasez de alimentos y medicinas debido al bloqueo impuesto por Israel, lo que ha exacerbado la crisis humanitaria en la región.

Madonna, conocida por su activismo social, ha utilizado su plataforma para generar conciencia sobre diversas causas humanitarias a lo largo de su carrera. Su reciente pronunciamiento subraya la urgencia de la situación en Gaza y la necesidad de una acción internacional inmediata para proteger a los niños afectados por el conflicto.