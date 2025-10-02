jueves 2  de  octubre 2025
Madonna reflexiona sobre salud mental en primera entrevista en 10 años

La reina del pop habló sobre el que denominó como el peor momento de su vida, la batalla legal por la custodia de su hijo con Guy Ritchie, Rocco

La estrella pop estadounidense Madonna se presenta en el escenario durante un concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 4 de mayo de 2024.

AFP/Pablo Porciuncula
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En su primera entrevista en una década, la legendaria cantante de pop Madonna se sinceró sobre los momentos más bajos de su salud mental y cómo la espiritualidad la ayudó a salir adelante.

El podcast del autor británico Jay Shetter, On Purpose, fue la ventana escogida por 'la reina del pop' para volver a dirigirse al público. Explicó que el motivo para romper su silencio fue compartir con el público sobre la Kabbalah, una creencia que, a su juicio, le salvó la vida durante su peor momento, refiriéndose a su separación del director inglés Guy Ritchie.

"Hubo momentos en mi vida donde quise cortarme los brazos. De hecho, contemplé el suicidio. Eso probablemente suena muy raro viniendo de mí, pero pensaba: ‘Ya no puedo soportar este dolor", confesó la artista.

Madonna y Ritchie se separaron en 2008 tras ocho años de matrimonio, en un mediático y tumultuoso divorcio que terminó en tribunales, tanto estadounidenses como británicos. Una de las razones principales de su dolor fue la lucha por la custodia de su hijo en común, Rocco.

“A pesar de que mi matrimonio no funcionara, que alguien tratara de quitarme a mi hijo fue como... Igual era mejor si me mataban, esa era la forma en que pensaba”, declaró la cantante, notablemente conmovida.

Añadió que se encontraba de gira durante este episodio de su vida, por lo que tuvo que salir al escenario luego de haber estado llorando en el piso de su camerino. "De verdad pensé que era el fin del mundo. No podía soportarlo."

Sin embargo, aclaró que ya no se siente de esta forma, y habló sobre cómo el viaje espiritual que ha vivido a lo largo de los años le ha ayudado a superar este y otros obstáculos. Habló a fondo sobre la Kabbalah, una antigua sabiduría espiritual, tradicional del judaísmo, que busca interpretar los misterios de Dios, el universo y el alma con el fin de alcanzar una comprensión más profunda de la vida.

Los retos de Madonna

La cantante de Like a Virgin también señaló que inició este descubrimiento durante un momento de su vida en el que estaba buscando respuestas. "Tenía todo lo que la gente asume que te da felicidad. Una carrera exitosa, fama, fortuna (...) cosas físicas, pero no era feliz."

Durante el podcast, Madonna también recordó el efecto que tuvo sobre ella la muerte de su madre, y cómo afectó su propia relación con la maternidad hasta el nacimiento de su primera hija, Lourdes.

La artista femenina con más discos vendidos de la historia anunció en septiembre que regresa el próximo año con un nuevo álbum con ritmos dance. Lo hará de la mano de Warner, el sello discográfico con el que debutó y el que representó sus mayores éxitos.

