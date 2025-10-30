Pareja de Emily Estefan es arrestada por agresión doméstica

MIAMI.- Gemeny Hernández, pareja de Emily Estefan , ha sido arrestada por un incidente doméstico relacionado a un celular, según informó TMZ . Aunque no se ha revelado el nombre de la víctima, el portal señala que presuntamente fue la hija mejor de Emilio y Gloria Estefan.

El informe difundido por el medio expone que en medio de una calurosa discusión, Hernández tomó el celular de su pareja, con quien mantiene más de ocho años de relación, y se lo lanzó en la cabeza.

"La víctima dio una declaración jurada en la que afirma que la acusada le tomó por la fuerza su celular de la mano y le dio con el celular. Se produjo un forcejeo por el celular y la víctima logró recuperar[(o) y ponerlo en el bolsillo de sus shorts. (...) Mientras las dos seguían forcejeando, la acusada agarró el bolsillo de los shorts y pudo volver a tomar por la fuerza el celular de la víctima", reza el informe firmado por agentes de la policía de Miami.

Pese al conflicto, la mujer de 29 años logró recuperar el dispositivo móvil y llamar al 911.

Acusación e investigación

Al llegar al lugar, las autoridades arrestaron a Gemeny por robo con violencia y agresión menor, y señalaron que la víctima sufrió un hematoma en el ojo y rasguños en el cuello.

TMZ aseveró que Hernández fue acusada formalmente por los cargos anteriormente mencionados, mientras la policía continúa la investigación.

Emily, quien al igual que sus padres es cantautora, productora y activista, inició un romance con Gemeny en 2017 y juntas lanzaron el podcast In Our Own World, del cual no se han publicado nuevos episodios desde el mes de abril.