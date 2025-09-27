Proyecto musical de cubanos y Veleta Roja nominado al Latin Grammy

Rita Rosa Ruesga en la obra infantil Jirafas, que da titulo al álbum nominado al Latin Grammy en la edición 2025 del galardón.

MIAMI. – La magia de la música infantil cubana vuelve a brillar en la escena internacional. El álbum Jirafas, producido por Pikitín Learning Projects bajo la dirección de Rita Rosa Ruesga, fue nominado al Latin Grammy 2025 en una categoría que reconoce la excelencia de los proyectos dirigidos a los más pequeños.

Este trabajo reúne a un talentoso equipo de músicos cubanos de la isla y en el exilio, junto al grupo cubanoespañol Veleta Roja, invitados especiales en la producción. El resultado es una propuesta fresca, imaginativa y con un fuerte acento cultural.

Historia musical con mensaje

Jirafas no es solo un trabajo discográfico, es una narración entrelazada de canciones y poesía que relata la escapada de tres jirafas en busca de un tesoro muy especial: una flor de estrella mágica que cumple deseos.

En el camino, los personajes van creciendo en valores y aprendizajes al ayudar a distintos animales que enfrentan problemas y situaciones diversas.

El desenlace pone en contexto que alcanzar los sueños nunca es tarea fácil, pero que el viaje —lleno de solidaridad y enseñanzas— es lo que realmente transforma.

Estreno teatral en Miami

La obra dará un salto de la música al escenario el próximo 13 de octubre, a las 2 pm, en el Koubek Center, como parte de la 11ª edición del Zunzún Children’s Fest, auspiciado por Fundarte.

Según los organizadores del festival, será el estreno mundial de esta historia en formato teatral, acercando aún más su mensaje a las familias del sur de Florida.

Sacrificio y talento desde Cuba

Una parte esencial del proyecto fue grabada en Cuba, donde músicos aportaron cuerdas e instrumentos de viento a pesar de las dificultades cotidianas. La crisis energética del país ha sido uno de los mayores obstáculos: los apagones diarios, que en algunas provincias se prolongan por más de 12 horas. Este panorama obliga a los artistas a buscar horarios improvisados para trabajar. Aun así, el talento y la persistencia lograron que la obra se concretara, convirtiéndose en un testimonio de resiliencia frente a la precariedad.

Legado de Rita Rosa

Para Rita Rosa Ruesga, esta es ya la quinta nominación al Latin Grammy. Autora de libros y fundadora de Pikitín Learning Projects, la artista cubana ha dedicado su carrera a la creación de materiales didácticos y proyectos inclusivos para la educación especial, llevando la música y la cultura a nuevas generaciones.

Con Jirafas, Ruesga y su equipo confirman que la creatividad, la resiliencia y la colaboración internacional pueden abrir caminos de reconocimiento y tender puentes entre culturas.