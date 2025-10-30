jueves 30  de  octubre 2025
Justin Bieber comparte detalles de presentación en Coachella

El cantante canadiense encabeza el cartel de Coachella 2026 junto a Sabrina Carpenter, Karol G y Anyma

En esta foto de archivo tomada el 15 de febrero de 2016, el cantautor Justin Bieber espera en el escenario durante la 58 entrega de los premios Grammy en Los Ángeles.

AFP/Robyn Beck
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Justin Bieber da un adelanto del próximo gran hito en su carrera. Esta semana, el cantante se unió a la plataforma de transmisiones en vivo Twitch para compartir videos desde un estudio donde él y su equipo preparan su espectáculo para Coachella 2026.

"A través de Twitch, Justin muestra a sus fans lo emocionado que está y lo mucho que se está esforzando para su presentación como uno de los artistas principales de Coachella", reveló una fuente a la revista People.

En sus transmisiones en vivo, el cantante de Daisies ha ofrecido a los espectadores una mirada tras bambalinas de su día a día, desde patinar y jugar baloncesto hasta compartir momentos íntimos de algunas de sus conversaciones con amigos y colaboradores.

Coachella 2026

El lineup de la próxima edición del festival se anunció el 16 de septiembre. La productora Goldenvoice reveló que Bieber sería cabeza de cartel junto a la estrella del pop Sabrina Carpenter, la artista de reguetón Karol G y la estrella de la música electrónica Anyma.

El cantante actuará los sábados 11 y 18 de abril. Las entradas para ambos fines de semana de Coachella se agotaron en cuestión de días tras el anuncio de los artistas principales.

Bieber ya ha subido al escenario del icónico festival como colaborador, haciendo apariciones sorpresa con Ariana Grande en 2019 y junto a Tems en 2024. Sin embargo, esta nueva edición marcará su primera presentación individual.

Este importante momento en su carrera llega tras el lanzamiento sorpresa de su séptimo álbum de estudio, Swag, que se perfila como nominado a los próximos Grammy Awards.

