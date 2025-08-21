jueves 21  de  agosto 2025
Mane de la Parra y Ligia Uriarte se casan en una íntima ceremonia en Durango

Captura de pantalla/ Instagram/ @manedelaparra
Por Patricia Guillén

MIAMI.- El cantante y actor Mane de la Parra y la actriz Ligia Uriarte unieron sus vidas en una íntima y emotiva ceremonia civil celebrada en la Hacienda El Mortero, una propiedad familiar del actor ubicada en el municipio de Súchil, Durango.

La boda, realizada al aire libre con un estilo campirano y tradicional, reunió a familiares y amigos cercanos en un entorno cargado de simbolismo. La hacienda fue decorada con elementos naturales y toques mexicanos que reflejaban la conexión de los novios con sus orígenes.

Ambos lucieron atuendos diseñados por el reconocido Benito Santos, quien creó piezas especiales para esta ocasión. Ligia Uriarte, visiblemente emocionada, desfiló por el altar civil acompañada de un ramo silvestre, mientras Mane de la Parra se mostró conmovido por el momento.

“Las mejores cosas en la vida se cultivan con paciencia: el amor, la familia… y el buen tequila. Hoy brindamos por nuestras raíces y por el inicio de este camino juntos”, expresó el cantante al finalizar la ceremonia. También agradeció profundamente a sus invitados: “Gracias por dejarlo todo y viajar hasta este rincón del mundo. Su presencia fue el regalo más valioso.”

Boda religiosa

La ceremonia civil fue solo el primer capítulo de este enlace, ya que la pareja celebró su boda religiosa dos días después, el 16 de agosto, en la Catedral Basílica Menor de Durango, consolidando su unión ante Dios y sus seres queridos.

Mane de la Parra y Ligia Uriarte se conocieron durante las grabaciones de una telenovela y desde entonces han mantenido una relación sólida y discreta. Uriarte, originaria de Sinaloa, ha destacado como actriz y también participó en concursos de belleza en Estados Unidos antes de consolidar su carrera en el medio artístico.

Con esta boda, la pareja no solo celebra el amor, sino también sus raíces, su familia y una nueva etapa que comienza rodeada de afecto, tradición y esperanza.

