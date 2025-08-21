El cantante Gussy Lau lanza "Que ganas" y desata especulaciones sobre Ángela Aguilar

Su romance con Ángela Aguilar comenzó a ser del dominio público en 2022, tras la filtración de fotografías donde se les veía juntos y en actitud cariñosa

MIAMI.- El cantante y compositor mexicano Gussy Lau vuelve a poner el foco sobre su vida personal y artística con el lanzamiento de su nueva canción titulada Qué ganas, un tema que ha desatado todo tipo de especulaciones debido a su aparente inspiración en su relación pasada con la reconocida cantante Ángela Aguilar.

El anuncio oficial llegó a través de las redes sociales del artista, donde compartió un video promocional con un adelanto de la canción. En este fragmento, Gussy Lau canta una frase que ha llamado poderosamente la atención de sus seguidores y medios especializados: “Qué ganas de marcarle a mi ex, quítenme el cel de una vez porque voy a arrepentirme...”.

Este verso ha encendido las redes sociales, generando interpretaciones sobre la temática de la canción y si la letra hace referencia directa a Ángela Aguilar, con quien mantuvo una relación sentimental que trascendió a la opinión pública.

Sobre el cantante

Gussy Lau saltó a la fama no solo por su talento musical, sino también por su relación sentimental con Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar y una de las figuras más importantes de la música regional mexicana contemporánea.

Su romance comenzó a ser del dominio público en 2022, tras la filtración de fotografías donde se les veía juntos y en actitud cariñosa. La diferencia de edad entre ellos, así como la vinculación con la poderosa dinastía Aguilar, causó gran revuelo en medios y redes sociales.

El romance, sin embargo, fue breve y no exento de polémica. Según ha declarado Lau, la relación y sus consecuencias afectaron su desarrollo profesional, incluso mencionando que su disco, producido por Pepe Aguilar, fue congelado debido a la controversia que generó su vínculo con la familia Aguilar.

En entrevistas posteriores, Gussy Lau se ha mostrado agradecido por la oportunidad que significó ese proyecto, pero también ha sido claro al expresar que el golpe a su carrera fue un hecho tangible.

Qué ganas

Con el lanzamiento de Qué ganas, que llega junto a las colaboraciones de Gerardo Coronel y Giovanni Ayala, Gussy Lau parece abrir una ventana hacia sus sentimientos y experiencias personales.

La letra transmite una mezcla de nostalgia, arrepentimiento y el deseo de volver a conectar con alguien del pasado, lo que para muchos ha sido interpretado como un reflejo de su historia con Ángela Aguilar.

Aunque no se ha confirmado oficialmente que la canción sea una declaración directa sobre su exnovia, el momento y las palabras han encendido la curiosidad y expectativa de su público.

Los seguidores de ambos artistas han mostrado opiniones divididas. Algunos fans de Gussy Lau consideran que este nuevo tema es una expresión honesta y vulnerable, mientras que seguidores de Ángela Aguilar prefieren mantenerse al margen o defender a la cantante ante cualquier suposición.

Por su parte, ni Gussy Lau ni Ángela Aguilar han emitido declaraciones oficiales al respecto desde la publicación del adelanto.