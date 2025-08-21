jueves 21  de  agosto 2025
MÚSICA

El cantante Gussy Lau lanza "Que ganas" y desata especulaciones sobre Ángela Aguilar

El romance del cantante con Ángela Aguilar comenzó a ser del dominio público en 2022, tras la filtración de fotografías donde se les veía en actitud cariñosa

Su romance con Ángela Aguilar comenzó a ser del dominio público en 2022, tras la filtración de fotografías donde se les veía juntos y en actitud cariñosa

Su romance con Ángela Aguilar comenzó a ser del dominio público en 2022, tras la filtración de fotografías donde se les veía juntos y en actitud cariñosa

Captura de pantalla/ Instagram/ @gussylau
Por Patricia Guillén

MIAMI.- El cantante y compositor mexicano Gussy Lau vuelve a poner el foco sobre su vida personal y artística con el lanzamiento de su nueva canción titulada Qué ganas, un tema que ha desatado todo tipo de especulaciones debido a su aparente inspiración en su relación pasada con la reconocida cantante Ángela Aguilar.

El anuncio oficial llegó a través de las redes sociales del artista, donde compartió un video promocional con un adelanto de la canción. En este fragmento, Gussy Lau canta una frase que ha llamado poderosamente la atención de sus seguidores y medios especializados: “Qué ganas de marcarle a mi ex, quítenme el cel de una vez porque voy a arrepentirme...”.

Lee además
La cantante estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario durante The Eras Tour en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, Florida, el 18 de octubre de 2024.
MÚSICA

Taylor Swift lanza colección de vinilos “Shiny Bug” previo a "The Life of a Showgirl"
Camila Cabello se presenta en Today de NBC, en Rockefeller Plaza el 12 de abril de 2022 en la ciudad de Nueva York.
MÚSICA

Camila Cabello encanta a Shakira con cover de "Si Te Vas"

Este verso ha encendido las redes sociales, generando interpretaciones sobre la temática de la canción y si la letra hace referencia directa a Ángela Aguilar, con quien mantuvo una relación sentimental que trascendió a la opinión pública.

Sobre el cantante

Gussy Lau saltó a la fama no solo por su talento musical, sino también por su relación sentimental con Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar y una de las figuras más importantes de la música regional mexicana contemporánea.

Su romance comenzó a ser del dominio público en 2022, tras la filtración de fotografías donde se les veía juntos y en actitud cariñosa. La diferencia de edad entre ellos, así como la vinculación con la poderosa dinastía Aguilar, causó gran revuelo en medios y redes sociales.

El romance, sin embargo, fue breve y no exento de polémica. Según ha declarado Lau, la relación y sus consecuencias afectaron su desarrollo profesional, incluso mencionando que su disco, producido por Pepe Aguilar, fue congelado debido a la controversia que generó su vínculo con la familia Aguilar.

En entrevistas posteriores, Gussy Lau se ha mostrado agradecido por la oportunidad que significó ese proyecto, pero también ha sido claro al expresar que el golpe a su carrera fue un hecho tangible.

Qué ganas

Con el lanzamiento de Qué ganas, que llega junto a las colaboraciones de Gerardo Coronel y Giovanni Ayala, Gussy Lau parece abrir una ventana hacia sus sentimientos y experiencias personales.

La letra transmite una mezcla de nostalgia, arrepentimiento y el deseo de volver a conectar con alguien del pasado, lo que para muchos ha sido interpretado como un reflejo de su historia con Ángela Aguilar.

Aunque no se ha confirmado oficialmente que la canción sea una declaración directa sobre su exnovia, el momento y las palabras han encendido la curiosidad y expectativa de su público.

Los seguidores de ambos artistas han mostrado opiniones divididas. Algunos fans de Gussy Lau consideran que este nuevo tema es una expresión honesta y vulnerable, mientras que seguidores de Ángela Aguilar prefieren mantenerse al margen o defender a la cantante ante cualquier suposición.

Por su parte, ni Gussy Lau ni Ángela Aguilar han emitido declaraciones oficiales al respecto desde la publicación del adelanto.

Temas
Te puede interesar

Taylor Swift revela fecha de lanzamiento de "The Life of a Showgirl"

Anuncian que Rauw Alejandro recibirá Premio de la Herencia Hispana 2025

Antonio de la Rúa regresa a la vida de Shakira tras polémica ruptura

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El destructor de misiles guiados de la clase AI Arleigh-burke USS Kidd (DDG 100). 
VENEZUELA

EEUU envía tres buques de guerra cerca de las costas de Venezuela, Maduro moviliza las milicias

Daniella Levina-Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
ARCAS PÚBLICAS

Daniella Levine Cava halla $66 millones para el presupuesto tras críticas por recortes en cultura y servicios comunitarios

Imagen del famoso y querido juez Frank Caprio.
Obituario

Fallece a sus 88 años el querido y compasivo juez Frank Caprio

Nicolás Maduro junto a Diosdado Cabello
DICTADURA

Diosdado Cabello amenaza con represalias contra quienes en Venezuela pidan "invasiones y sanciones"

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio
Política

Rubio anuncia nuevas sanciones a cuatro miembros de la CPI por "amenaza a la seguridad nacional"

Te puede interesar

Empleados de la FPL atienden una avería en los conductos de electricidad en Florida.
REDUCE LA SUBIDA

FPL acuerda alza menor de tarifas eléctricas, pero enfrenta oposición de grupos de consumidores

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Raquel Regalado, comisionada de Miami-Dade
MEDIDA CONTROVERSIAL

Medios de comunicación serían impactados por recortes, Miami-Dade evalúa eliminar pauta publicitaria

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
FALLO JUDICIAL

Corte de Apelaciones anula multa de $464 millones a Trump

Logo del fabricante estadounidense de aviones Boeing.
ACUERDO

Boeing negocia venta récord de hasta 500 aviones a China

El expresidente Joe Biden y Kamala Harris.
INVESTIGACIóN

Exportavoz de Biden dice haberlo visto sólo dos veces en la Casa Blanca