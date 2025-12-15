Manu Manzo presenta nuevo EP "Luna en Géminis II: Lado Yang"

MIAMI.- Luego de dos años transformadores, la artista nominada al Latin Grammy , Manu Manzo, regresa con su esperado EP Luna en Géminis II, Lado Yang, segunda parte de su introspectivo álbum debut de 2023, Luna en Géminis. Este nuevo EP marca la culminación de una evolución personal y artística: una era de sanación, autodescubrimiento y reinvención creativa.

“Luna en Géminis II es el cierre de un ciclo, el fin de una era. Luna en Géminis nació desde un lugar de vulnerabilidad. Estaba navegando por cambios importantes en mi vida, sintiéndome un poco perdida y buscando luz. Ahora, con Luna en Géminis II, Lado Yang, soy una Manu sana y feliz—viviendo la alegría que antes veía tan lejana. Este EP trata sobre crecimiento, resiliencia y encontrar las lecciones en cada momento”, reflexiona Manu.

El proyecto incluye colaboraciones con otros artistas como la nominada al Latin Grammy Isadora y el legendario dúo Nina Sky, aportando nuevas perspectivas y energía al disco.

Manu también coescribió junto al aclamado artista y compositor Marco Mares, con quien colaboró en el tema Nada es pa’ siempre.

La canción destacada, Madre Mía, producida en colaboración con Alcover, representa la última incursión de Manu en el reggaetón en el futuro cercano. El poderoso himno celebra la independencia, la confianza y vivir la vida con libertad.

Nueva etapa

Mudarse a Nueva York, casarse y alcanzar logros personales y profesionales han permitido a Manu canalizar su estado actual de alegría y positividad en cada nota de Luna en Géminis II, Lado Yang.

El EP funciona tanto como una celebración del crecimiento como un mensaje de esperanza. “Sé que lo has pasado difícil, pero vas a salir de eso—porque si yo pude, tú también puedes”.