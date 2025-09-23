Manuel Lorente Freire suma cuatro nominaciones a los Latin Grammy

MIAMI.- La Academia Latina de la Grabación anunció a los nominados para la 26ª edición de los Latin Grammy . Entre ellos se encuentra Manuel Lorente Freire, conocido artísticamente como Spread Lof, quien ratifica por qué es uno de los productores y compositores más aclamados de la actualidad, al recibir por tercer año consecutivo cuatro nominaciones en distintas categorías de una de las premiaciones más prestigiosas de la industria musical.

En esta ocasión, Spread Lof compite en Grabación del Año y Mejor Canción por Palmeras en el jardín de Alejandro Sanz , incluido en el EP ¿Y ahora qué?, también nominado en la categoría Álbum del Año. Además, participa en la terna de Mejor Canción Urbana con Cosas pendientes, interpretada por el colombiano Maluma.

El productor español colaboró igualmente en otras obras nominadas, como Cuarto azul de Aitana, En las nubes – Con mis panas de Elena Rose y el álbum ¿Y ahora qué? de Alejandro Sanz, postulado a Mejor Álbum Pop Contemporáneo. Asimismo, figura en Calidosa de Mike Bahía, candidato a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo, y en la categoría Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina con Orión Remix.

Con estas nominaciones, Spread Lof reafirma su posición como uno de los creadores más influyentes y solicitados de la música latina.

Otras ediciones

En la 24ª edición de los Latin Grammy celebró dos de sus cuatro nominaciones, entre ellas la de Compositor del Año (por segunda vez consecutiva). También compitió en Grabación del Año y Mejor Canción Pop con Igual que un ángel de Kali Uchis & Peso Pluma y Feriado de Rawayana, así como en Canción del Año con Entre paréntesis de Shakira y Grupo Frontera.

A lo largo de su carrera Spread Lof ha colaborado con artistas de talla mundial como Sebastián Yatra, Alejandro Sanz, Shakira, Becky G, Kali Uchis, Rauw Alejandro, Carin León y Grupo Frontera, entre otros. Su trayectoria le ha permitido construir un catálogo diverso y sólido que hoy supera los 12 mil millones de reproducciones globales, fruto de su capacidad para fusionar géneros y conquistar audiencias internacionales.

En 2022 obtuvo dos Latin Grammy junto a Sebastián Yatra, mientras que en 2024 recibió 11 nominaciones y se alzó con tres galardones: Mejor Canción Pop por Feriado de Rawayana, Mejor Canción de Música Norteña y Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea.

Hoy, Spread Lof espera seguir ampliando su legado y sumar nuevos reconocimientos en la ceremonia de noviembre en Las Vegas.