viernes 19  de  septiembre 2025
FAMOSOS

Malena Burke y Meme Solís celebran primera nominación al Latin Grammy

El álbum Malena Burke Canta a Meme Solís, Vol. 1 ha sido nominado en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional

Captura de pantalla/ Instagram/ @malenaburke
Por Patricia Guillén

MIAMI.- La 26ª edición de los Latin Grammy Awards, que se celebrará el próximo 13 de noviembre en Las Vegas, resalta la riqueza, diversidad y legado de la música latina con nominaciones que celebran talento y tradición. Entre las más notables se encuentran Malena Burke & Meme Solís y la icónica Gloria Estefan, artistas que representan distintas generaciones pero comparten un profundo respeto por la cultura musical latina.

El álbum Malena Burke Canta a Meme Solís, Vol. 1 ha sido nominado en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional. Este proyecto es un tributo al reconocido compositor cubano Meme Solís, cuya obra ha dejado una huella imborrable en la música.

Malena Burke, célebre cantante cubana, interpreta los clásicos de Solís con gran maestría, mientras que Meme Solís aporta las composiciones originales que han marcado el género. La fusión entre ambos artistas logra un equilibrio entre autenticidad y modernidad, y pone de relieve la importancia de preservar la tradición musical mientras se renueva con nuevas interpretaciones.

El álbum ha sido ampliamente elogiado por críticos y fanáticos por su calidad artística y su emotividad, convirtiéndose en un proyecto que conecta generaciones y celebra la riqueza cultural latinoamericana.

Gloria Estefan

Por su parte, la legendaria Gloria Estefan celebra dos nominaciones por su álbum Raíces, su primer trabajo original en español en 18 años. Este disco marca el 50 aniversario de su carrera y rinde homenaje a la música latina que la inspiró desde joven, con un enfoque que combina tradición y frescura.

Raíces, nominado a: Álbum del Año y Mejor Álbum tropical Tradicional, incluye 13 canciones con arreglos en vivo y ritmos auténticos que reflejan su identidad cultural. Temas como "La Vecina" y "Mi Niño Bello (Para Sasha)" destacan su compromiso con la familia, la cultura y la música latina. El álbum ha sido aclamado por la crítica y debutó en el Billboard Top Tropical Albums Chart, reafirmando su influencia en la música latina contemporánea.

Estas nominaciones celebran tanto la trayectoria consolidada de Malena Burke y Meme Solís como el legado y la influencia de Gloria Estefan, destacando la riqueza, diversidad y profundidad de la música latina. Los proyectos muestran cómo la tradición puede mantenerse viva y evolucionar con nuevos talentos y reinterpretaciones, mientras artistas consolidados continúan inspirando y conectando con nuevas generaciones.

