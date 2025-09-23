José Luis Rodríguez dice que régimen en Venezuela caerá con ayuda de EEUU

MIAMI.- El cantante venezolano José Luis Rodríguez , conocido como El Puma, volvió a pronunciarse en contra del gobierno de Nicolás Maduro durante su participación en el programa argentino La Noche de Mirtha Legrand, emitido el sábado 20 de septiembre.

Rodríguez compartió mesa con Edgardo Alfano, Yuyito González, Silvina Escudero y Guillermo Capuya, en una velada en la que se discutieron temas de política, sociedad y actualidad internacional.

Al referirse a la situación de su país natal, el artista fue tajante: “Un gobierno y un país desarrollado, sociedad desarrollada, es un gobierno piramidal. Estado pequeño, pensadores, probos, una clase media importante de profesionales (…) y una clase trabajadora muy fuerte. Lo que pasa es que en Venezuela está invertida, los que estaban abajo están arriba. Y de repente ves analfabetas gobernando”.

Rodríguez cuestionó la militarización del Estado venezolano y señaló que: “un país que tiene dos mil y tantos generales, cuando Estados Unidos tiene apenas 44”, refleja el desbalance de poder instaurado desde la era de Hugo Chávez.

Dictadura narcocomunista

Además, calificó al régimen actual como una dictadura narcocomunista y aseguró que su caída es inevitable.

“Eso va a caer, ya no aguanta la sociedad. Y no creo que EEUU moviera una flota importante para que le hiciera un documental, eso va en serio. O lo sacan vertical o lo sacan horizontal, es mejor vertical porque no crea un mito”.

El intérprete también cuestionó las voces que defienden a sistemas como el cubano, señalando que hablar de democracia en la isla es: "una real estupidez”.

Las declaraciones de El Puma se suman a una larga lista de críticas que el cantante ha hecho en los últimos años contra los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, a los que ha señalado como responsables de crisis sociales y económicas que afectan a millones de ciudadanos.