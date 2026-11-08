MADRID.- El colombiano Manuel Turizo, con una amalgama de ritmos latinos como bachata, merengue y reguetón, fue el encargado de poner a bailar en el descanso a los más de 83.000 asistentes al estadio Santiago Bernabéu en el partido de fútbol americano entre Atlanta Falcons y Cincinatti Bengals.

Al igual que en la Super Bowl, el partido en Madrid incluyó un espectáculo al descanso que se desarrolló bajo una lluvia de teléfonos móviles apuntando al escenario en el que Manuel Turizo, acompañado de varios bailarines, puso ritmo y color a la NFL.

El artista colombiano, que tomó el testigo de Bizarrap y Daddy Yankee, que actuaron el año pasado, interpretó algunos de sus temas más famosos como 'La bachata', 'El merengue' o 'Una Lady como tú'. Lo hizo junto a Lola Índigo y acompañando su interpretación con un espectáculo de luces incandescentes de diferentes colores por las pantallas del estadio.

El escenario móvil se instaló en uno de los laterales del recinto, enfrente del palco, en el que estuvo presidiendo el partido Florentino Pérez, máximo dirigente del Real Madrid, junto a diversas autoridades regionales y municipales como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y destacados deportistas como la jugadora de badminton Carolina Marín, campeona olímpica en Río 2016, o Iker Casillas, exportero internacional del Real Madrid.

Esa actuación fue el punto álgido de un espectáculo que comenzó mucho antes en los prolegómenos del partido, en los que también hubo tiempo para que los más de 83.000 asistentes al estadio Santiago Bernabéu se mostrasen respetuosos con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del trágico accidente de tren de hace doce días en la provincia española de Toledo.

A ese minuto de silencio le siguió una interpretación del himno español por parte del guitarrista Pablo Sáinz Villegas y un cuarteto de cuerda, que se situaron delante de una bandera desplegada por 70 militares nacionales.

También recibieron un homenaje cinco selecciones españolas campeonas de Europa y del mundo recientemente, cuyos trofeos se lucieron ante todos los asistentes con un representante de cada equipo: Thiago Pitarch y Silvia Cristóbal como campeones de Europa sub'19, Laia López como campeona del mundo sub'20 y Athenea del Castillo y Marc Cucurella como campeones del mundo absolutos.

Justo antes de ese momento, la organización del partido también quiso rendir un homenaje a "once cuerpos de seguridad y asistencia en emergencias" en catástrofes como la Policía Nacional, Guardia Civil, Samur, Protección Civil, bomberos, Cruz Roja, enfermeros o auxiliares de seguridad por su "valentía, compasión y compromiso inquebrantable" ante las tragedias.

El partido entre Atlanta Falcons y Cincinatti Bengals es el segundo de la NFL celebrado en Madrid. El primero fue en noviembre de 2025 entre Miami Dolphins y los Washington Commanders.

FUENTE: Con información de EFE