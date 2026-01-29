viernes 30  de  enero 2026
Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian que esperan a su segundo bebé

La pareja anunció la emocionante noticia en una publicación conjunta de Instagram, aprovechando la celebración de su tercer aniversario de bodas

Marc Anthony y Nadia Ferreira.

Marc Anthony y Nadia Ferreira.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El cantante Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira esperan su segundo hijo juntos, el octavo de Anthony. La pareja anunció la emocionante noticia en una publicación conjunta de Instagram, aprovechando la celebración de su tercer aniversario de bodas.

"¡Feliz tercer aniversario! ¡Qué gran regalo nos da la vida! Dios es grande, Marquito va a ser hermano mayor", escribieron en la publicación.

La foto muestra un primer plano de la barriga de Ferreira, con las manos de Anthony, Ferreira y, al parecer, las de su hijo Marco, sobre el vientre de la futura mamá de dos.

En junio de 2024, Ferreira y Anthony celebraron el primer cumpleaños de su hijo Marco, publicando una foto en el Instagram de Ferreira. En la descripción, Ferreira aprovechó para conmemorar el primer año de vida de su bebé e incluyó una dulce sorpresa: el nombre de su hijo.

"No hay palabras para explicar el amor infinito que siento por ti y la emoción de verte crecer y enseñarte cosas nuevas cada día. Feliz cumpleaños a la mayor bendición de mi vida. ¡Mi amado Marco!", escribió.

Vida familiar

Además de su hijo con Ferreira, Anthony es padre de otros siete hijos. Tiene una hija, Arianna, de 31 años, y un hijo, Chase, de 28, con su exnovia Debbie Rosado; dos hijos, Cristian, de 25, y Ryan, de 22, con su exesposa Dayanara Torres; y los mellizos Emme y Maximilian, de 17, con su exesposa Jennifer Lopez.

Los rumores de romance entre Anthony y Ferreira surgieron por primera vez tras una salida en la Ciudad de México en 2022. Confirmaron la relación a través de Instagram con una selfie tomada en un avión en marzo de ese mismo año.

Tres meses después de hacer pública su relación en Instagram, la pareja confirmó su compromiso durante una fiesta en el restaurante Sexy Fish en Miami, Florida. El 28 de enero de 2023, Ferreira y Anthony se casaron en una ceremonia repleta de celebridades en Miami.

