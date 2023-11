Marca LC Waikiki se expande en Venezuela con inauguración de nueva tienda

Bajo el lema Everyone Deserves to Dress Well (Todos merecen vestir bien), la marca aborda con su misión la necesidad de los consumidores venezolanos de poder vestir prendas de calidad y estilo, apostando por precios asequibles para todos.

De esta manera, LC Waikiki se consolida como pionera y líder en el segmento de moda con una propuesta única y diferenciadora, comprendiendo las necesidades y deseos de los consumidores, así como también ofrece productos innovadores que cumplen con las expectativas del público venezolano.

Asimismo, la tienda ofrece a sus seguidores novedades semanales en ropa para hombres, mujeres y niños, y elementos de decoración, accesorios y calzado.

Próximos pasos

Youssef Osman, representante de la marca manifestó sentirse satisfecho con el apoyo que la marca ha obtenido en el mercado venezolano desde la inauguración de su primera tienda, lo que ha motivado que la empresa mantenga sus aspiraciones de mantenerse y ampliarse en el país.

"Con gran entusiasmo en Grupo David de Venezuela, buscamos seguir expandiendo la presencia de esta gran marca internacional en el país y mantenernos como la opción líder en moda, ofreciendo calidad y ropa de vanguardia, respondiendo a las tendencias actuales", comentó.

En ese sentido, el vocero de LC Waikiki confirmó que próximamente, el Caribe tendrá una cuarta tienda en Venezuela, la cual será abierta en la Isla de Margarita, estado Nueva Esparta.

Durante 34 años, LC Waikiki se ha expandido logrando consolidad alrededor de 1200 tiendas en 60 países, incluyendo 373 ciudades alrededor del mundo.