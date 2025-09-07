Marianela Ancheta celebra la diversidad como jurado de Miss Azúcar 2025

MIAMI.- Marianela Ancheta , Miss Cuba 2024 y primera soberana que devuelve a la Isla al certamen internacional tras 57 años de ausencia, vivió una noche de emociones y aplausos en Miami. La reina de belleza fue invitada de manera especial como jurado del Miss Azúcar 2025, concurso que cada año celebra la diversidad en el reconocido club nocturno Azúcar de Coral Gables.

Desde su llegada, el público la recibió con una ovación que confirmó, una vez más, el respaldo incondicional que ha tenido en la ciudad. Marianela compartió junto a su equipo de trabajo y disfrutó de cada detalle del espectáculo, donde las artistas transformistas y las candidatas derrocharon talento, creatividad y pasión.

En conversación con Diario Las Américas, la cubana confesó sentirse profundamente emocionada por la energía vivida: “Fue un privilegio ser parte de una velada tan especial y ver la entrega de cada participante sobre el escenario fue algo grandioso”, expresó con entusiasmo.

Uno de los instantes más memorables de la noche ocurrió cuando la reina subió al escenario y tomó el micrófono para dedicar unas palabras a los presentes. Con sensibilidad y gratitud, destacó la importancia de la inclusión y del respeto, reafirmando así el vínculo que la une al público diverso de Miami.

“Para mí es un gran honor estar aquí hoy acompañándolos a todos ustedes. Estoy impresionada de todo el trabajo que hacen. Esta cita era obligada pues le debía a toda esta comunidad que amo el agradecimiento por todo el apoyo y el cariño que me han brindado y aquí estoy para apoyarlos también. Ahora me toca a mí”, aseguró.

Con gestos de cercanía y palabras cargadas de emoción, Marianela dejó claro que su reinado trasciende las pasarelas para convertirse en un puente de unión. Su presencia en el Miss Azúcar 2025 no solo confirmó la admiración que despierta en Miami, sino también el compromiso de una reina que entiende la fuerza de la gratitud y la importancia de caminar de la mano con quienes siempre han estado