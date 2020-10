"Llega un momento en que te cansas de explicar lo mismo tantas veces. Si tú me pones en una balanza qué quiero en mi vida: quiero la felicidad de mi hijo y de mi familia y es lo que he logrado hasta ahora. No me importa lo que digan", expresó Marjorie de Sousa.

Por otra parte, la intérprete confesó que evita leer publicaciones donde se comenta sobre el pleito legal que mantiene con Julián Gil por la custodia del hijo que tienen en común.

"Ya no leo nada y que cada quien lleve su saco de piedras en la espalda. Mientras más tú digas cosas, más eso habla de ti y más se llena tu saco entonces, ya yo no veo nada", aseguró.

Marjorie de Sousa repitió que no se ha emitido ningún fallo legal nuevo sobre el caso de Matías Gregorio.

"Hasta ahora no ha salido nada y yo creo que la sí puede explicar todo eso bien es mi abogada", enfatizó.

Asimismo, Marjorie de Sousa definió su situación actual.

"Ha sido un momento de soltar, de fluir, de saber esperar y de vivir el ahora", aseveró.