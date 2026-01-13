martes 13  de  enero 2026
Mattel presenta la primera Barbie con autismo

La muñeca forma parte de la colección Barbie Fashionista y busca que todos los niños y jóvenes se sientan representados en esta icónica figura

Mattel presenta la primera muñeca Barbie con autismo.&nbsp;

Mattel presenta la primera muñeca Barbie con autismo. 

Captura de pantalla/Instagram/@barbie
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Como parte de su compromiso con la inclusión y diversidad, Mattel continúa ampliando las presentaciones de la muñeca Barbie. Ahora, de la mano con la organización sin fines de lucro Autistic Self Advocacy Network (ASAN), la empresa de juguetes presentó la primera Barbie con autismo.

"Barbie y ASAN (Autistic Self Advocacy Network) se enorgullecen de asociarse para crear la primera Barbie autista, diseñada con la conexión y la comprensión como base. Desarrollada en estrecha colaboración con ASAN, la muñeca refleja algunas experiencias con las que las personas en el espectro autista pueden identificarse", explica el comunicado compartido por Mattel y ASAN en redes sociales.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Barbie (@barbie)

Características de la muñeca

La muñeca presenta características de las personas que se encuentran dentro del espectro como: "articulación de codo y muñeca, que permite la estimulación y gestos con las manos para procesar información sensorial; una ligera mirada desviada, que refleja cómo algunos miembros de la comunidad pueden evitar el contacto visual directo; un fidget spinner, que ofrece una salida sensorial que puede ayudar a reducir el estrés y mejorar la concentración; audífonos con cancelación de ruido que reducen la sobrecarga sensorial; una tableta AAC (Comunicación Aumentativa y Alternativa), como herramienta de comunicación; y modas sensoriales, que minimizan el impacto del contacto de la tela con la piel".

La muñeca forma parte de la colección Barbie Fashionista y busca que todos los niños y jóvenes se sientan representados en esta icónica figura.

"Nos ayuda a todos a comprender las muchas formas en que cada uno de nosotros puede experimentar el mundo", concluye el mensaje de Mattel.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Barbie (@barbie)

La muñeca ya se encuentra a la venta por 11.87 dólares.

A propósito del lanzamiento, Mattel también compartió en redes sociales testimonios de mujeres autistas, quienes exponen sus historias de autodescubrimiento, cómo ha influido en ellas el sentirse vistas y sus primeras reacciones ante la nueva Barbie con autismo.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Barbie (@barbie)

