El cineasta italiano Luca Guadagnino, presidente del jurado, asiste a la ceremonia de apertura del 21º Festival Internacional de Cine de Marrakech el 29 de noviembre de 2024 en Marrakech, Marruecos.

La adaptación de American Psycho de Luca Guadagnino ya no sigue adelante. Durante su aparición en el podcast "Crew Call" de Deadline con Anthony D'Alessandro, Guadagnino confirmó que su nueva adaptación de la exitosa novela de Bret Easton Ellis ya no se llevará a cabo.

“Scott Z. Burns escribió un guion fantástico. Desafortunadamente para mí, en este momento no se va a realizar”, dijo.

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El director de Call Me by Your Name no dio detalles sobre por qué el proyecto ya no sigue adelante. Lionsgate tampoco explicó los motivos de la cancelación.

El proyecto se anunció por primera vez en octubre de 2024, con Frenesy Films como productora. En aquel momento, se describió como una nueva interpretación de la novela de Ellis, en lugar de una nueva versión de la película original.

"Estamos encantados de sumar a otro cineasta de élite a nuestra lista de próximos proyectos", declaró Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, en un comunicado en aquel momento. "Luca es un artista brillante y el visionario perfecto para crear una interpretación totalmente nueva de esta potente y clásica franquicia".

La película original de 2000 estaba protagonizada por Christian Bale en el papel de Patrick Bateman, un banquero de inversiones que llevaba una doble vida como asesino en serie. El reparto secundario incluía a Jared Leto, Willem Dafoe, Chloë Sevigny y Reese Witherspoon.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que otro actor asumiera el papel, Bale declaró a The Hollywood Reporter en marzo: "Quien quiera intentarlo, que lo intente. Me encantó rodarla con [la directora] Mary Harron hace tantos años, tengo recuerdos fantásticos de todo aquello. Es una decisión audaz por parte de cualquiera intentar hacer... no sé si están haciendo una nueva versión o qué, no sé nada más al respecto. Pero les deseo lo mejor; me gustan las personas valientes".

El próximo estreno de Guadagnino es Artificial, protagonizada por Andrew Garfield, la cual narra el auge de OpenAI y el despido y posterior recontratación del CEO Sam Altman en 2023. La película llegará a los cines el día de Navidad, de la mano de la productora Neon.