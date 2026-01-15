viernes 16  de  enero 2026
Matthew McConaughey patenta su imagen para protegerla de la IA

El abordaje de McConaughey, ganador de un Óscar en 2014, es nuevo, al tomar la iniciativa para proteger legalmente su imagen y su voz

El actor estadounidense Matthew McConaughey y su esposa, la modelo de origen brasileño Camila Alves, posan en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Toronto.

AFP/ Cole Burston

NUEVA YORK.- El actor estadounidense Matthew McConaughey presentó extractos de su voz y de videos ante las autoridades de propiedad intelectual de Estados Unidos para patentarlos y evitar que su imagen sea utilizada sin su consentimiento en plataformas de inteligencia artificial (IA).

El registro ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) fue hecho por la rama comercial de la fundación Just Keep Livin, creada por el actor y su esposa Camila Alves, según las bases de datos de la oficina consultadas por la AFP.

Varios artistas han manifestado su inquietud por el uso de su imagen sin permiso vía IA generativa, luego de la aparición de ChatGPT.

Pero son pocos los que han buscado acciones legales para evitarlo. Uno de los ejemplos más notables es el de la actriz Scarlett Johansson, que demandó a la aplicación Lisa AI en 2023 por crear sin su consentimiento una imagen similar a ella para una publicidad.

Postura del actor

El abordaje de McConaughey, ganador de un Óscar en 2014, es nuevo, al tomar la iniciativa para proteger legalmente su imagen y su voz.

McConaughey no se opone de plano a la IA generativa y tiene una participación en capital en la startup ElevenLabs, especializada en voces. La compañía ya creó una versión IA de su voz.

"Nos queremos asegurar de que nuestros clientes tengan el mismo tipo de protección que tienen sus empresas", explicó el abogado Kevin Yorn, que representa al actor.

Y agregó que también buscan que sus clientes reciban "parte del valor que se está generando con esta nueva tecnología con el uso de su voz y su imagen".

FUENTE: AFP

