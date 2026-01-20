Meghan Markle no planea una tercera temporada de "With love, Meghan"

Una persona sostiene un teléfono inteligente que muestra el nuevo programa de Meghan Markle de Netflix, "With Love, Meghan", frente a una pantalla de televisión que muestra imágenes del programa, en Los Ángeles, el 4 de marzo de 2025.

MIAMI.- Meghan Markle y Netflix no están considerando realizar una tercera temporada de la serie de estilo de vida With Love, Meghan. Así lo ha afirmado una fuente con conocimiento a la revista People , destacando que no hay actualmente planes para continuar con el proyecto.

Sin embargo, el informante agrega que ni la duquesa de Sussex ni la plataforma de streaming cierran las puertas a darle en un futuro continuidad al programa.

With Love, Meghan lanzó el 3 de diciembre un especial navideño. Este llegó tras dos temporadas que se estrenaron durante el 2025 y que se posicionaron en el Top 10 Global de Netflix.

El especial se trató de un episodio festivo de una hora en el que Markle, de 44 años, compartió consejos para ser anfitriona durante las fiestas, junto con las tradiciones que disfruta en casa con su esposo, el príncipe Harry y sus hijos, el príncipe Archie, de 6 años y la princesa Lilibet , de 4 años.

As ever

Otra fuente consultada por la revista aseveró que el programa fue una alianza estratégica con la plataforma para darle visibilidad a la marca de Markle, As ever.

“El programa y la colaboración con Netflix fueron una plataforma de lanzamiento increíble para As ever, pero ambas cosas le llevaron muchísimo tiempo. Ahora mismo, está muy centrada en construir la marca. Está entusiasmada por seguir creando contenido de cocina y artesanía para sus redes sociales, pero de una manera que le permita dedicar más tiempo al día a día del negocio. Le ha encantado demostrar su talento emprendedor”.

En este sentido, el insider no descarta la posibilidad de que la serie pueda tener una tercera temporada. "Sin duda, hay un plan para ofrecer más ofertas especiales en el futuro".

En octubre, durante su participación en la Cumbre de Mujeres Más Poderosas de Fortune, Meghan sugirió que el formato de la serie podría seguir evolucionando. "Creo que, al analizar ese formato —repito, es un año de aprendizaje—, podemos decir: 'Ocho episodios para dos temporadas... es mucho trabajo. Y después de haber trabajado en Suits durante siete años, recuerdo lo que implica una producción".

"También reconozco cuánto desea la gente contenido en diferentes tamaños. Parte de lo que estamos probando ahora es: es increíble sentarse a ver un programa durante 30 minutos, pero ¿cómo puedo darles una receta en dos minutos? —continuó—. ¿Y dónde puedo compartir eso con ustedes? Y cómo esto sigue creciendo como siempre", comentó.