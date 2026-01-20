martes 20  de  enero 2026
MONARQUÍA

Meghan Markle no planea una tercera temporada de "With love, Meghan"

With Love, Meghan lanzó el 3 de diciembre un especial navideño. Este llegó tras dos temporadas que se estrenaron durante el 2025 y que se posicionaron en el Top 10 Global de Netflix

Una persona sostiene un teléfono inteligente que muestra el nuevo programa de Meghan Markle de Netflix, With Love, Meghan, frente a una pantalla de televisión que muestra imágenes del programa, en Los Ángeles, el 4 de marzo de 2025.

Una persona sostiene un teléfono inteligente que muestra el nuevo programa de Meghan Markle de Netflix, "With Love, Meghan", frente a una pantalla de televisión que muestra imágenes del programa, en Los Ángeles, el 4 de marzo de 2025.

AFP/Chris Delmas
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Meghan Markle y Netflix no están considerando realizar una tercera temporada de la serie de estilo de vida With Love, Meghan. Así lo ha afirmado una fuente con conocimiento a la revista People, destacando que no hay actualmente planes para continuar con el proyecto.

Sin embargo, el informante agrega que ni la duquesa de Sussex ni la plataforma de streaming cierran las puertas a darle en un futuro continuidad al programa.

Lee además
Los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle, durante su visita a Cartagena de Indias, Colombia. 
REALEZA

Aseguran que Meghan Markle acompañará al príncipe Harry a Reino Unido en verano
El cantante Robbie Williams posa en el photocall de la exposición Confessions, en el Moco Museum, a 20 de junio de 2024, en Madrid (España).
MÚSICA

Robbie Williams lanza el disco "Britpop"

With Love, Meghan lanzó el 3 de diciembre un especial navideño. Este llegó tras dos temporadas que se estrenaron durante el 2025 y que se posicionaron en el Top 10 Global de Netflix.

El especial se trató de un episodio festivo de una hora en el que Markle, de 44 años, compartió consejos para ser anfitriona durante las fiestas, junto con las tradiciones que disfruta en casa con su esposo, el príncipe Harry y sus hijos, el príncipe Archie, de 6 años y la princesa Lilibet , de 4 años.

As ever

Otra fuente consultada por la revista aseveró que el programa fue una alianza estratégica con la plataforma para darle visibilidad a la marca de Markle, As ever.

“El programa y la colaboración con Netflix fueron una plataforma de lanzamiento increíble para As ever, pero ambas cosas le llevaron muchísimo tiempo. Ahora mismo, está muy centrada en construir la marca. Está entusiasmada por seguir creando contenido de cocina y artesanía para sus redes sociales, pero de una manera que le permita dedicar más tiempo al día a día del negocio. Le ha encantado demostrar su talento emprendedor”.

En este sentido, el insider no descarta la posibilidad de que la serie pueda tener una tercera temporada. "Sin duda, hay un plan para ofrecer más ofertas especiales en el futuro".

En octubre, durante su participación en la Cumbre de Mujeres Más Poderosas de Fortune, Meghan sugirió que el formato de la serie podría seguir evolucionando. "Creo que, al analizar ese formato —repito, es un año de aprendizaje—, podemos decir: 'Ocho episodios para dos temporadas... es mucho trabajo. Y después de haber trabajado en Suits durante siete años, recuerdo lo que implica una producción".

"También reconozco cuánto desea la gente contenido en diferentes tamaños. Parte de lo que estamos probando ahora es: es increíble sentarse a ver un programa durante 30 minutos, pero ¿cómo puedo darles una receta en dos minutos? —continuó—. ¿Y dónde puedo compartir eso con ustedes? Y cómo esto sigue creciendo como siempre", comentó.

Temas
Te puede interesar

Hailey Bieber dice que su hijo se parece a Justin Bieber

Martí en nosotros: un evento en Miami para recordar al apóstol cubano

Russell Brand comparece ante un tribunal británico por nuevos cargos de agresión sexual

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fotomontaje del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el jefe de la Reserva Federal o Banco Central, Jerome Powell.
ACTUALIDAD

Presidente de la Reserva Federal citado ante la Corte Suprema de EEUU

El nuevo entrenador de Miami comenzó su camino en la liga en los Pittsburgh Steelers a los que llegó en 2006 como asistente defensivo
NFL

Los Dolphins de Miami contratan al entrenador Jeff Hafley

La jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (centro), habla junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (I), y el ministro del Poder Popular para Interior, Diosdado Cabello, durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, el 14 de enero de 2026.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez se apropia de más bienes en la era post Maduro, piden investigar su patrimonio

La modelo estadounidense Hailey Bieber llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York.  
CELEBRIDADES

Hailey Bieber dice que su hijo se parece a Justin Bieber

El empresario republicano Tony Díaz anuncia su campaña por el escaño estatal del Distrito 113.
EN REBELDÍA

Florida: Abren oficina paralela para representar al Distrito 113 ante la inacción de DeSantis

Te puede interesar

Esta captura de pantalla, publicada el 20 de enero de 2026 por la cuenta X del Comando Sur de EE. UU., muestra el buque motor Sagitta en el Caribe. Estados Unidos anunció el 20 de enero que sus fuerzas incautaron otro petrolero en el Caribe, el séptimo buque incautado desde que el presidente Donald Trump anunció un bloqueo para impedir el paso de buques sancionados hacia o desde Venezuela.
SANCIONES

EEUU incauta un nuevo petrolero en el Caribe cerca de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Uno de los taxis acuáticos que presta sus servicios en la zona de Miami Beach (CORTESÍA).
TRANSPORTE

Miami Beach oficializa el taxi acuático gratuito tras un año de prueba

Un bombero en la zona del incidente en el que varias rocas obstaculizaron el flujo ferroviario cerca de Barcelona, el 20 de enero de 2026.  video
ACCIDENTE

Al menos 20 heridos ​t​ras ​el c​hoque de un tren con un muro de contención que cayó a la vía

Fotomontaje del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el jefe de la Reserva Federal o Banco Central, Jerome Powell.
ACTUALIDAD

Presidente de la Reserva Federal citado ante la Corte Suprema de EEUU

Imagen referencial. 
TEMPORADA DE IMPUESTOS

El IRS anuncia el inicio de la temporada de impuestos de 2026