martes 14  de  abril 2026
REALEZA

Meghan Markle y el príncipe Harry inician gira por Australia

La última vez que visitaron Australia fue en octubre de 2018, durante una gira real oficial que incluyó la asistencia de Harry a los Juegos Invictus en Sídney

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

AFP/Raúl Arboleda
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Meghan Markle y el príncipe Harry han aterrizado en Australia. Los duques de Sussex llegaron a Melbourne oficialmente para su primera visita al país en más de siete años. La última vez que visitaron Australia fue en octubre de 2018, durante una gira real oficial que incluyó la asistencia de Harry a los Juegos Invictus en Sídney.

En ese viaje, anunciaron el embarazo de Meghan con Archie. Se retiraron de sus funciones como miembros activos de la familia real a principios de 2020, y su actual viaje a Australia no se realiza en representación de la familia real.

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Durante su viaje a Australia en 2018, Meghan y Harry llegaron al continente de la mano, tras volar en una suite privada de Qantas a Sídney.

Sin embargo, en esta ocasión, la pareja optó por volar en clase ejecutiva con Qantas, sorprendiendo a algunos de los demás pasajeros en el vuelo de Los Ángeles a Melbourne.

"No fue hasta que bajamos del avión que nos dimos cuenta de que eran ellos", declaró un pasajero estadounidense al medio australiano The Age.

La visita

Meghan y Harry también optaron por no participar en la sesión de fotos a su llegada. En su lugar, se marcharon en una caravana de vehículos sin detenerse a posar para los medios de comunicación allí reunidos.

Se espera que el príncipe Harry y Meghan asistan a diversos compromisos públicos y privados, entre ellos, la participación de Meghan como oradora principal del retiro de fin de semana para mujeres del podcast Her Best Life en Sídney y la de Harry como ponente principal sobre salud mental en el lugar de trabajo en la Cumbre de Seguridad Psicosocial de InterEdge en Melbourne.

El viaje del príncipe Harry y Meghan a Australia se produce después de su visita a Jordania a principios de este año, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud. La pareja también visitó Nigeria y Colombia con fines filantrópicos en 2024.

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