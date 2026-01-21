miércoles 21  de  enero 2026
Meghan Trainor da la bienvenida a su tercera hija por gestación subrogada

A través de Instagram, la cantante compartió imágenes de la recién nacida con sus hermanos Riley y Barry, y un selfie de ella y su esposo con la pequeña

Meghan Trainor durante el Wango Tango de 102.7 KIIS FM de iHeartRadio en Huntington Beach, California, el 10 de mayo de 2025.&nbsp; &nbsp;

Meghan Trainor durante el Wango Tango de 102.7 KIIS FM de iHeartRadio en Huntington Beach, California, el 10 de mayo de 2025. 

 

AFP/ Vía Phillip Faraone/Getty Images
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Meghan Trainor sorprendió a sus seguidores al darle la bienvenida a su tercera hija con el actor Daryl Sabara a través de una publicación en redes sociales. La intérprete de Made You Look informó que la pequeña nació por medio de gestación subrogada.

"Nuestra niña Mikey Moon Trainor ha llegado al mundo gracias a nuestra increíble madre sustituta. Agradeceremos siempre a todos los médicos, enfermeras y equipos que hicieron posible este sueño", inicia el texto de Trainor que acompaña una fotografía de ella sosteniendo a la bebé en sus brazos y con el pecho descubierto.

El carrusel también muestra imágenes de la recién nacida con sus hermanos Riley y Barry, y un selfie de la pareja con la pequeña.

Gestación subrogada

La cantante señaló en la publicación que el deseo de tener otro hijo se mantuvo y, aunque no expuso los detalles, sí abordó brevemente la razón por la que optaron por esta vía.

"Tuvimos conversaciones interminables con nuestros médicos en este viaje y esta fue la manera más segura para nosotros de poder seguir haciendo crecer a nuestra familia".

Asimismo, aseguró que sus hijos están emocionados y que la familia se concentrará en los próximos días en pasar tiempo juntos. "Estamos sobre la luna enamorados de esta preciosa chica. Riley y Barry han estado tan emocionados, que incluso pudieron elegir su segundo nombre. Vamos a disfrutar de nuestro tiempo en familia ahora, los amo a todos".

Meghan Trainor y Daryl Sabara se conocieron en 2016 por la actriz Chloë Grace Moretz. Tras dos años de romance, los artistas se casaron en diciembre de 20218.

Tres años después dieron la bienvenida al mundo a su primero hijo Riley, y en 2023 llegó Barry. Ambos fueron gestados ambos por Trainor.

