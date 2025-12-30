Mel Gibson y Rosalind Ross se separan después de 9 años de relación

Mel Gibson (izquierda) y Rosalind Ross asisten al evento HEAVEN de Michael Muller, presentado por The Art of Elysium, el 5 de enero de 2019 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- Mel Gibson y Rosalind Ross se han separado después de nueve años juntos, según confirma la revista People. El director y actor, de 69 años, y la guionista, de 35, quienes se separaron discretamente hace aproximadamente un año, continuarán compartiendo la crianza de su hijo Lars, de 8 años.

“Aunque es triste cerrar este capítulo de nuestras vidas, tenemos la bendición de tener un hijo maravilloso y seguiremos siendo los mejores padres posibles”, declararon Gibson y Ross en un comunicado conjunto exclusivo.

La pareja se conoció a través de amigos en común en 2014 y poco después comenzaron su relación. Le dieron la bienvenida a Lars en 2017, pocos días antes de que Gibson fuera nominado al Premio Óscar a Mejor Director por Hacksaw Ridge.

“¿Qué podría ser más emocionante que escuchar el anuncio de las nominaciones mientras tengo a mi hijo recién nacido en brazos?”, dijo Gibson en un comunicado en aquel entonces.

Además de Lars, Gibson tiene otros ocho hijos mayores. Comparte una hija, Hannah, y seis hijos adultos, Christian, Edward, William, Louis, Milo y Thomas, con su exesposa Robyn Moore, y una hija de 16 años, Lucia, con la compositora y pianista Oksana Grigorieva, de quien se separó en 2010.

En enero de 2025, Gibson y Ross perdieron su casa en Malibú a causa de los incendios forestales de Los Ángeles. El actor se encontraba fuera de la ciudad por motivos de trabajo en ese momento, pero su familia y sus mascotas fueron evacuadas a salvo.