martes 31  de  marzo 2026
CINE

Meryl Streep y Anne Hathaway deslumbran en estreno en México de "The Devil Wears Prada 2"

Ciudad de méxico es la primera de seis metrópolis que visitarán en diferentes partes del mundo, para presentar el estreno de esta esperada secuela

Las actrices estadounidenses Meryl Streep (i) y Anne Hathaway participan en una pasarela este lunes, en el Museo Anahuacalli, en Ciudad de México (México). Streep y Hathaway deslumbraron en una pasarela en Ciudad de México, la primera de seis metrópolis que visitarán en diferentes partes del mundo, para presentar el estreno de la segunda parte de The Devil Wears Prada (El diablo viste de Prada’).

Las actrices estadounidenses Meryl Streep (i) y Anne Hathaway participan en una pasarela este lunes, en el Museo Anahuacalli, en Ciudad de México (México). Streep y Hathaway deslumbraron en una pasarela en Ciudad de México, la primera de seis metrópolis que visitarán en diferentes partes del mundo, para presentar el estreno de la segunda parte de 'The Devil Wears Prada' ('El diablo viste de Prada’).

EFE / José Méndez

CIUDAD DE MÉXICO.- Las actrices estadounidenses Meryl Streep y Anne Hathaway deslumbraron este lunes en una pasarela en Ciudad de México, la primera de seis metrópolis que visitarán en diferentes partes del mundo, para presentar el estreno de la segunda parte de The Devil Wears Prada.

“Esta película ofrece mucho corazón e inteligencia, pero también mucha diversión y alegría”, dijo Hathaway, quien desfiló junto a Streep al ritmo de Vogue, el tema más reconocido del filme, que se proyectará en las salas mexicanas el próximo 30 de abril.

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Las estrellas de Hollywood eligieron dos de los corazones culturales más importantes del país, la Casa Azul de Frida Kahlo y el Museo Anáhuacalli de Diego Rivera, para transformar el ambiente neoyorquino de la cinta, que este año cumple dos décadas de su estreno, en un escenario prehispánico hecho de roca volcánica.

Y es que fue el Anáhuacalli, conocido por haber sido el último estudio del pintor mexicano previo a su muerte en 1957, el lugar donde las actrices encarnaron en una pasarela nocturna los emblemáticos roles de Miranda Priestly y Andrea Sachs, los personajes protagonistas del largometraje basado en la novela de Lauren Weisberger.

Exclusiva mundial

México es una de las grandes apuestas en taquilla de la secuela, debido al éxito que tuvo en 2006, pues fue el segundo país que registró mayor recaudación en Latinoamérica, seguido de Brasil.

Por ello, Streep reveló que esta noche el público mexicano tendría una exclusiva mundial: ver los primeros 20 minutos del filme.

“Nadie ha visto esta película, ni siquiera mi familia la ha visto, así que pongan sus teléfonos abajo”, bromeó la tres veces ganadora del Óscar.

El adelanto de la cinta dirigida por David Frankel promete el regreso de Sachs a la revista Runway con la agridulce compañía de Priestly. Este reencuentro en el mundo de la moda traerá de vuelta los reflectores de la fama, pero también el lado hostil de la industria.

“Leí el guion, era fantástico, estoy muy contenta de que van a verla”, subrayó Streep sobre el regreso de esta historia a la gran pantalla, que estará conformada por su legendario elenco: Emily Blunt (Emily) y Stanley Tucci (Nigel), así como la aparición estelar de Simone Ashley ('Bridgerton').

En el marco de esta pasarela, organizada por Fashion Week México, las actrices también reconocieron el trabajo de 20 diseñadores mexicanos, quienes fueron los responsables de vestir a las modelos que desfilaron alrededor del famoso tacón rojo en forma de tridente, uno de los símbolos más icónicos de la producción.

Por la mañana, Streep y Hathaway también visitaron la Casa Azul de Frida Kahlo en un encuentro donde expresaron su amor a México y agradecieron la gran recepción que el público mexicano tuvo hace 20 años al largometraje.

Las protagonistas de esta comedia de culto, que recaudó en su primera versión más de 326 millones de dólares a nivel mundial, también se presentarán en Tokio, Seúl, Shanghái, Nueva York y Londres

FUENTE: EFE

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