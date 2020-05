Metallica comparte un concierto completo de 1983

Una joya del baúl de la banda californiana que lleva así a su legión de seguidores hasta los primeros días de su carrera musical, cuando aún eran poco más que jóvenes con exceso de acné.

"Mientras estamos en casa, echamos de menos la música en vivo, así que qué tal si buceamos hasta uno de nuestros shows favoritos mientras mantenemos una distancia social responsable", plantea el grupo.

El vídeo empieza con una presentación actual de Lars Ulrich, quien da paso a temas como 'Jump in the fire', 'Phantom Lord', 'No remorse', 'Anesthesia - (Pulling Teeth)', 'Whiplash', 'Seek & Destroy' o 'Metal Militia'.