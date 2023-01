"Mi misión es crear arte en cada mirada"

“Recuerdo que cuando trabajé ‘por la izquierda’ [sin estatus legal] como panadera, en limpieza, en construcción, y como cajera de un car wash en la Pequeña Habana, siempre le pedía a Dios que me ayudara a encontrar un oficio que me gustara, en el que fuera dueña de mi tiempo, y que me diera la independencia económica que necesitaba, y así fue. Me llamaba la atención el mundo de la belleza , y decidí apostarlo todo por certificarme y aprender el oficio de la extensión de pestañas”, dijo Francy Hernández Camacho a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Oriunda de Quebrada Seca, estado Barinas, en el suroccidente de Venezuela, Francy es la líder y fundadora de My Wonderfulashes Studio, ubicado en la ciudad de Doral. Con mucho esfuerzo y disciplina ha logrado desarrollar una destreza única en el arte de la extensión de pestañas, gracias a una capacitación constante que se refleja en su participación en más de una decena de cursos, algunos de ellos realizados en Los Ángeles, California, con Kelley Baker, quién trabaja con celebridades como Zendaya y las famosas hermanas Kardashian.

“Siempre he visualizado las cosas en grande. De hecho, trabajando en el car wash apunté el nombre My Wonderfulashes Studio en una pequeña libreta que tenía, porque estando ahí sabía a donde llegaría. Hice el curso, comencé a trabajar gratis para practicar, luego saqué la licencia, y comencé a trabajar en un estudio. Pasé muchísimas cosas, pero siempre me dije a mi misma: ‘Este país no me la va a ganar’. Siempre digo que Estados Unidos es duro, como la justicia, pero cuando tu trabajas, tienes una meta y quieres lograr algo, no hay obstáculo que te lo impida”, recordó.

“Actualmente estoy enfrentando un momento familiar muy duro. Mi esposo tiene cáncer, y estamos batallando juntos para vencer esta enfermedad [...] pero nada puede derrumbarme. Mientras haya vida hay esperanza, por eso sigo trabajando incansablemente y compartiendo este espíritu con mis clientas para que nunca se rindan”.

De soñadora a empresaria

Promoviendo su propia línea de productos, Francy Hernández Camacho decidió apostarlo todo en plena pandemia para traer a Miami los mejores productos de extensiones de cejas, muchos de ellos fabricados bajo sus propios lineamientos, como su popular pegamento de pestañas, uno de los productos estrella por el que ‘influencers’, empresarias y modelos como Caterina Valentino y Dayana Perozo, apuestan por su trabajo.

“Soy una mujer muy disciplinada, así que, aunque tropiece y me caiga mil veces, me vuelvo a levantar y sigo adelante. Y lo más importante, lo que comienzo lo termino. Valoro mi trabajo y por eso no dejo de perfeccionarme y aprender. Pienso que esa es la única manera de asegurar una buena técnica en este oficio. Por eso lancé mi propia línea de productos ya que de ese modo puedo asegurar también la calidad premium de mi trabajo”, dijo la emprendedora.

La reputación de su trabajo está respaldada porque además de calidad, garantiza fijación de pestañas por cuatro a cinco semanas.

“Yo no pego pestañas, yo creo arte en la mirada, y junto con eso mi meta es poder seguir educando a otras personas que desean aprender el arte de la extensión de extensiones, y próximamente abrir un segundo estudio dedicado de forma exclusiva al diseño de cejas y pestañas”, reveló.

La empresaria recomienda realzar la mirada por medio de este tratamiento, no sin antes consultar a un profesional que sepa embellecer la forma de los ojos, y abrir e intensificar la mirada, logrando un efecto natural, joven y expresivo.

Para conocer más de Francy Hernández Camacho, visite la cuenta en Instagram @mywonderfulashes_studio o el portal wonderfulashes.com.