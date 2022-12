Miami City Ballet trae un Cascanueces con sabor latino

ESCENA Lourdes López: "El ballet me cambió la vida"

La trama narra la historia de una niña que se hace amiga de un cascanueces que vuelve a la vida en Nochebuena y lucha contra el malvado rey Ratón para liberar a los habitantes del país de los caramelos.

Para López, la obra nos recuerda la importancia de la imaginación de los niños, pero también nos enseña a apreciar las cualidades y no dejarnos guiar por la apariencia.

“Marie, la protagonista, llega a querer al cascanueces, que es un muñeco no muy atractivo. Pero, de todos modos, el y Marie llegan a ganar la batalla contra el rey Ratón y liberan a todos. Marie no se llevó por la apariencia externa del cascanueces, sino por su coraje, lealtad y buen corazón. Ella también aprende que todo lo que necesita para hacer sus sueños realidad está en su interior”, expuso López.

“Es un cuento para todos, además del público infantil, pero también es un ballet tradicional que se puede disfrutar con la familia entera, padres, niños, abuelos, tíos, prima”, agregó sobre la pieza que es un clásico navideño, que es presentada en otras partes del mundo en esta temporada.

En cuanto a la puesta en escena que trae la compañía que dirige, Lourdes López, quien fuera alumna de George Balanchine, comentó:

“El Cascanueces de Miami City Ballet es muy especial y, por supuesto, único. El diseño, vestuario y la escenografía son de Rubén e Isabel Toledo, dos artistas muy respetados. Y por esta razón este Cascanueces tiene un sabor latino, con colores del caribe, frutas en vez de caramelos y, por supuesto, un ambiente más cálido”.

Sobre la actual temporada de la compañía, que se extiende hasta mayo de 2023, con Diversion of Angels, West Side Story Suite y Afternoon of a Faun, además de The Nutcracker (El cascanueces), López aseguró que vale la pena verlo todo.

“Es una temporada preciosa, llena de entretenimiento y hay algo para todos”.

Funciones en el Arsht Center, del 16 al 24 de diciembre; y en el Kravis Center, en West Palm Beach, del 28 al 30.

Para boletos o más información, visite arshtcenter.org o kravis.org.