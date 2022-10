Miami New Media Festival 2022 estrena 34 obras de video arte

La información la dio a conocer la coordinadora del festival, Milagros González, quien se mostró satisfecha por las 34 obras seleccionadas, de las 101 propuestas recibidas, y por la alta calidad de los trabajos que respondieron al llamado Civility vs Violence: Education, Art and Community as a Way to Embrace Nonviolence (Civismo vs violencia: educación, arte y comunidad para abrazar la no-violencia).

Además, informó que esta primera exhibición contará con ocho pantallas y dos proyecciones, que el público del sur de la Florida podrá disfrutar hasta el sábado 29 de octubre. La ocasión también será propicia para develar trabajos seleccionados de la convocatoria italiana, que fueron recibidos gracias a la alianza con la semana del arte contemporáneo del país europeo, la Rome Art Week, y el Centro de Estudios Americanos de Roma. Y como artista invitado participa Food of War Collective, reseñó el comunicado.

Gira internacional

Luego del estreno en Miami, el MNMF 2022 se exhibirá en la sede del Centro de Estudios Americanos de Roma, el martes 25 de octubre, en un evento que incluye un espacio de reflexión sobre el tema propuesto este año: “Civismo versus violencia: educación, arte y comunidad para abrazar la no-violencia”. En el debate participarán la directora de la fundación Arts Connections y fundadora del festival, Andreina Fuentes Angarita; el fundador de la RAW, Massimiliano Padovan Di Benedetto; la periodista y portavoz del festival en Italia, Marinellys Tremamunno; y el director del Centro de Estudios Americanos, Roberto Sgalla.

Milagro González también adelantó que el festival regresará a Miami sábado 5 de noviembre para realizarse en el I.D. Art Lab, con la participación de importantes artistas: Ilian Arvelo, Muu Blanco, Iván Castillo Lagrange, Diego Damas, Alexandra de Yavorsky, Andrés Michelena, Luis Alberto Molina, Eduardo Molina, Domingo De Lucia, Andreina Fuentes Angarita y Elaiza Irizarry.

La gira del Miami New Media Festival continúa en Amsterdam del 25 al 27 de noviembre, cuando aterrice en la galería puntWG, con una convocatoria local coordinada por el artista Hugo Palmar y el curador internacional Jimmy Yánez; quien además está preparando la continuación de la gira del festival internacional en diferentes ciudades de Venezuela.

Sobre el Miami New Media Festival

El Miami New Media Festival es una plataforma de arte pública que tiene como objetivo la promoción de la creación artística a través de la tecnología y los nuevos medios. Es una gran fiesta del arte contemporáneo con 17 años de trayectoria, que promueve talentos emergentes con numerosas actividades artísticas en interiores, exteriores y virtuales, que incluyen proyecciones, performance en vivo, talleres, muestras y conferencias.

Para más información visitar miaminewmediafestival.com.