Miembro de sindicato alega encubrimiento en caso de Domingo

El barítono Samuel Schultz, vicepresidente del Sindicato Estadounidense de Artistas de la Música (AGMA, según sus siglas en inglés), proporcionó a The Associated Press todos los hallazgos de la investigación del gremio, que según él sus líderes planeaban mantener secretos como parte de un acuerdo con Domingo. Schultz dijo que el legendario tenor iba a pagarle al sindicato una multa de 500.000 dólares e iba a emitir una disculpa pública negociada a cambio de que no se revelaran todos los detalles.