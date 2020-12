Miguel Varoni y Catherine Siachoque, un matrimonio bendecido

Un año de aprendizaje

Por su parte, enfocada en la vida académica y en levantar sus propios emprendimientos, la actriz Catherine Siachoque aseguró que ha disfrutado la paz y el proceso de estudiar sin prisa, absorbiendo la mayor cantidad de conocimientos posibles para guiar su carrera por rumbos insospechados que incluso podrían acercarla al mundo de la política.

“La pandemia me ha enseñado que lo importante es ser honesta conmigo misma. A veces uno hace cosas por complacer a otros, o por quedar bien, pero realmente la vida es hoy. Y hay que hacer las cosas que uno quiere en los términos que a uno lo hacen sentir bien”.

“Durante este año hubo días en los que no quería hacer nada, y me di cuenta de que está bien no hacer nada. Estar lleno de 50 mil actividades no es necesariamente lo mejor y lo más saludable. A veces es importante llevar una vida más contemplativa, en paz y en equilibrio con uno mismo”, dijo Siachoque, quien aseguró que su círculo íntimo se ha afianzado aún más durante los últimos meses.

“Ahora no pierdo el tiempo estando con gente que no vale la pena, esta pandemia me ha enseñado a aferrarme más la gente que es del corazón. Siento que este 2020 ha sido un filtro de emociones, pero también de gente. Fue un colador, se quedó lo que se tenía que quedar y lo que no servía se fue”, agregó.

Sobre su vida académica, la actriz reveló que ha dado un vuelco radical, ya que podría sumergirse en el mundo de las Relaciones Internaciones, una carrera ligada a la política y con amplias perspectivas globales.

Nuevas historias que contar

Consultado sobre las nuevas historias que pide la audiencia tras atravesar meses tan complejos y convulsos, Varoni aseguró que el público reclama más distracción y entretenimiento, algo que sin duda significa un nuevo reto para todos los creadores.

“Las historias que se piden han cambiado y ya lo estamos viendo. La gente quiere ver cosas divertidas y agradables. Historias que los hagan sonreír, cero truculentas, mucho más tranquilas y frescas. Nadie quiere ver algo que le genere estrés en estos momentos”, dijo Varoni, quien además reflexionó sobre las pruebas a las que se ha visto sometida la humanidad.

“Todas las cosas que han ocurrido son duras. Este año 2020 no solo hemos visto violencia en EEUU, sino también en el mundo entero. Sin embargo, creo que lo que nos pasó este año es fruto de lo que hemos sembrado como humanidad. Hablo del maltrato a la tierra y de la poca protección que le hemos dado al planeta. No hemos sido justos con nosotros mismos. El egoísmo -entre otros males- nos ha hecho que estemos cosechando lo que sembramos”.

Navidad en familia

A las puertas de recibir un nuevo año, Catherine Siachoque y Miguel Varoni, confiesan que -a diferencia de años anteriores- se quedarán en casa para celebrar en familia y con responsabilidad. Hecho que les permitirá disfrutar con sus sobrinos y sus seres más queridos.

“A mi juicio lo que hay que hacer es encomendarse a Dios. Luchar porque este próximo año 2021 sea productivo, porque salgamos de esta pandemia y se vea luz económicamente, porque fue un año oscuro para mucha gente. Nosotros estamos conscientes de que somos muy bendecidos porque tenemos trabajo, pero tenemos amigos que no lo han pasado nada bien y merecen salir de esta situación tan espantosa”, dijo Varoni.

“Nosotros para Navidad siempre nos hemos quedado en casa, y para el año nuevo solíamos salir, sin embargo, lo más responsable que podemos hacer ahora es permanecer en casa este fin de año. Esta semana arrancó la vacunación, no obstante, los contagios siguen aumentando y lo más sensato es permanecer en familia cuidando nuestra salud y la de los demás”, finalizó Siachoque.