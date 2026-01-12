lunes 12  de  enero 2026
VIRAL

Miley Cyrus y Selena Gómez protagonizan nostálgico reencuentro en los Golden Globes

La imagen se viralizó al instante y fue comparada con la foto que protagonizaron en los Teen Choice Awards 2008

Selena Gómez y Miley Cyrus en los Golden Globes 2026.

Selena Gómez y Miley Cyrus en los Golden Globes 2026.

Captura de pantalla/Instagram/@gettyentertainment
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La gala de los Golden Globes dejó icónicos momentos para la cultura pop. Sin embargo, hubo un reencuentro que emocionó a toda una generación: el de Selena Gómez y Miley Cyrus.

Ambas exestrellas Disney asistieron a la velada porque se encontraban nominadas: Miley a Mejor Canción Original con Dream As One, banda sonora de Avatar: Fuego y Cenizas; mientras que Selena Gómez destacaba en la nominación a Mejor Actriz por Only Murders in the Building.

Lee además
La modelo y diseñadora de moda Sofía Richie. 
CELEBRIDADES

Sofia Richie revela el sexo de su segundo bebé
El actor brasileño Wagner Moura posa en la sala de prensa con el premio al Mejor Actor en una Película Dramática por El Agente Secreto durante la 83ª edición de los Premios Globo de Oro en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 11 de enero de 2026.
PREMIOS

Brasil celebra Globo de Oro a Mejor Película en lengua no inglesa por "El agente secreto"

Reencuentro

Las actrices y cantantes coincidieron en la premiación con estilismos de altura: Miley luciendo un vestido negro, de manga larga y lleno de lentejuelas de Saint Laurent y Selena con un diseño recto, strapless, con falda negra y plumas blancas en la parte superior de Chanel hecho a la medida.

Y por supuesto, para dejar constancia de su encuentro, ambas posaron juntas para las cámaras.

La imagen se viralizó al instante y fue comparada con la foto que protagonizaron en los Teen Choice Awards 2008.

En redes sociales, los seguidores de las estrellas manifestaron su emoción y recordaron cuando acaparaban la pantalla de Disney Channel en la década de los 2000, Cyrus como Hannah Montana y Gómez como Alex en Los hechiceros de Waverly Place.

Temas
Te puede interesar

Kylie Jenner y Timothée Chalamet son la pareja más comentada de los Golden Globes 2026

Los Emmy crean el Legacy Award, el galardón que reconoce series relevantes

Leonardo DiCaprio protagoniza divertido momento viral en los Golden Globes

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.
"RESOLUCIÓN ABSOLUTA"

En la captura de Nicolás Maduro se usó un arma "indescriptible", según soldado de Venezuela

Comunidad venezolana celebra en El Doral la captura del dictador Nicolás Maduro
MALESTAR

La caída de Maduro y la pesadilla del TPS para los venezolanos

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
FLORIDA

DeSantis propone sesión especial para impulsar rebaja histórica al impuesto a la propiedad

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel.
DIPLOMACIA

Díaz-Canel rechaza algún tipo de conversación con EEUU en respuesta a advertencia de Trump

TOPSHOT - Esta foto, tomada y difundida por Vatican Media, la oficina de prensa del Vaticano, el 12 de enero de 2026, muestra al Papa León XIV durante una audiencia privada con la venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, en el Vaticano. 
SANTA SEDE

El papa León XIV recibe a María Corina Machado

Te puede interesar

Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla. 
REACCIONES

Trump endurece su mensaje contra el régimen cubano y la comunidad en Miami reacciona con esperanza y urgencia

Por Carlos Armando Cabrera
El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
FLORIDA

DeSantis propone sesión especial para impulsar rebaja histórica al impuesto a la propiedad

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel.
DIPLOMACIA

Díaz-Canel rechaza algún tipo de conversación con EEUU en respuesta a advertencia de Trump

Lingotes de oro.
RESERVA FEDERAL

Oro y plata baten récords tras investigación penal a Jerome Powell

Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026 donde perdieron la vida militares cubanos.
RESOLUCIÓN ABSOLUTA

Misiles, ciberataques y drones: así cayó el sistema de defensa aérea venezolano