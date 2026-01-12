Miley Cyrus y Selena Gómez protagonizan nostálgico reencuentro en los Golden Globes

MIAMI.- La gala de los Golden Globes dejó icónicos momentos para la cultura pop. Sin embargo, hubo un reencuentro que emocionó a toda una generación: el de Selena Gómez y Miley Cyrus .

Ambas exestrellas Disney asistieron a la velada porque se encontraban nominadas: Miley a Mejor Canción Original con Dream As One, banda sonora de Avatar: Fuego y Cenizas; mientras que Selena Gómez destacaba en la nominación a Mejor Actriz por Only Murders in the Building.

Reencuentro

Las actrices y cantantes coincidieron en la premiación con estilismos de altura: Miley luciendo un vestido negro, de manga larga y lleno de lentejuelas de Saint Laurent y Selena con un diseño recto, strapless, con falda negra y plumas blancas en la parte superior de Chanel hecho a la medida.

Y por supuesto, para dejar constancia de su encuentro, ambas posaron juntas para las cámaras.

La imagen se viralizó al instante y fue comparada con la foto que protagonizaron en los Teen Choice Awards 2008.

En redes sociales, los seguidores de las estrellas manifestaron su emoción y recordaron cuando acaparaban la pantalla de Disney Channel en la década de los 2000, Cyrus como Hannah Montana y Gómez como Alex en Los hechiceros de Waverly Place.