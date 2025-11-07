Millie Bobby Brown y David Harbour posan juntos en el estreno de "Stranger Things"

Los actores Millie Bobby Brown y David Harbour en el estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things.

MIAMI.- A pocos días de que trascendiera que Millie Bobby Brown presentó a la producción de Stranger Things una acusación formal contra su compañero de reparto David Harbour por acoso y bullying , los actores reaparecen en la alfombra roja del estreno de la última temporada de la serie de Netflix juntos y compartiendo sonrisas.

En las imágenes difundidas por medios de comunicación y fanáticos presentes en la premier en Los Ángeles, se puede apreciar a los intérpretes abrazarse y riendo mientras mantienen una conversación.

El hecho ha sorprendido a muchos, pues se asumió que tras la acusación la relación entre las partes había quedado quebrada y mantendrían las distancias.

Denuncia

La información sobre problemas en el plató de la producción fue revelada por Daily Mail y Page Six, medios que aseveraron que la denuncia se presentó previo a iniciar las filmaciones de la quinta y última temporada.

Según una fuente consultada por el Daily Mail: “Millie Bobby Brown presentó un reclamo de acoso e intimidación antes de que comenzaran a filmar la última temporada. Había páginas y páginas de acusaciones. La investigación duró meses”.

Aunque no se han dado a conocer los detalles sobre el proceso, la fuente enfatizó que en la denuncia no establece que se haya suscitado alguna conducta sexual inapropiada por parte del actor.

Por su parte, Page Six expuso que durante la grabación del episodio final de la producción, la actriz estuvo acompañada por un representante personal en el set.

Las fuentes consultadas por ambos medios aseveraron que Netflix quiso mantener la confidencialidad de la investigación interna y no se prevé que hayan declaraciones al respecto.