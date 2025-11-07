viernes 7  de  noviembre 2025
CONTROVERSIA

Millie Bobby Brown y David Harbour posan juntos en el estreno de "Stranger Things"

El hecho ha sorprendido a muchos, pues se asumió que tras la acusación que presentó la actriz la relación entre las partes se había quebrado

Los actores Millie Bobby Brown y David Harbour en el estreno de la quinta y última temporada de&nbsp;Stranger Things.&nbsp;

Los actores Millie Bobby Brown y David Harbour en el estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things

Captura de pantalla/Instagram/@marvelclubcr
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- A pocos días de que trascendiera que Millie Bobby Brown presentó a la producción de Stranger Things una acusación formal contra su compañero de reparto David Harbour por acoso y bullying, los actores reaparecen en la alfombra roja del estreno de la última temporada de la serie de Netflix juntos y compartiendo sonrisas.

En las imágenes difundidas por medios de comunicación y fanáticos presentes en la premier en Los Ángeles, se puede apreciar a los intérpretes abrazarse y riendo mientras mantienen una conversación.

Lee además
Millie Bobby Brown asiste al estreno mundial de The Electric State de Netflix en The Egyptian Theatre Hollywood el 24 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California. 
POLÉMICA

Millie Bobby Brown denuncia a David Harbour por acoso y bullying
La autora Grethel Delgado.
LETRAS

Periodista de DIARIO LAS AMÉRICAS Grethel Delgado gana premio de poesía en el País Vasco, España

El hecho ha sorprendido a muchos, pues se asumió que tras la acusación la relación entre las partes había quedado quebrada y mantendrían las distancias.

Denuncia

La información sobre problemas en el plató de la producción fue revelada por Daily Mail y Page Six, medios que aseveraron que la denuncia se presentó previo a iniciar las filmaciones de la quinta y última temporada.

Según una fuente consultada por el Daily Mail: “Millie Bobby Brown presentó un reclamo de acoso e intimidación antes de que comenzaran a filmar la última temporada. Había páginas y páginas de acusaciones. La investigación duró meses”.

Aunque no se han dado a conocer los detalles sobre el proceso, la fuente enfatizó que en la denuncia no establece que se haya suscitado alguna conducta sexual inapropiada por parte del actor.

Por su parte, Page Six expuso que durante la grabación del episodio final de la producción, la actriz estuvo acompañada por un representante personal en el set.

Las fuentes consultadas por ambos medios aseveraron que Netflix quiso mantener la confidencialidad de la investigación interna y no se prevé que hayan declaraciones al respecto.

Temas
Te puede interesar

"Good Boy": una película aterradora desde la perspectiva de un perro

Chiquis renace con el disco "Flores en mi alma"

Juan Luis Guerra y Sting unen sus voces en versión de "Estrellitas y duendes"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Hakeem Jeffries, el líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja. 
SECUESTRO PRESUPUESTAL

EEUU se prepara para caos en aeropuertos por parálisis presupuestal de los demócratas

La tripulación de la Fuerza Aérea de EEUU alrededor del bombardero B-52.
Combate al narcotráfico

Bombarderos B-52 de EEUU sobrevuelan la costa de Venezuela; la cuarta demostración de fuerza militar

Vista de la vivienda en llamas del técnico del Miami Heat mientras los equipos de emergencia luchan contra el fuego.
INCENDIO

Devastador incendio consume la casa del entrenador del Miami Heat, Erik Spoelstra

La Policía de Hialeah investiga los hechos. Foto referencial
Florida

Hombre mata a su esposa en Hialeah y hiere a su suegra antes de quitarse la vida

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aplaude mientras la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rompe una copia del discurso del presidente Donald Trump, después de que él pronuncia el discurso sobre el Estado de la Unión en el Capitolio, en Washington, DC, el 4 de febrero de 2020.
Política

Trump califica a la demócrata Nancy Pelosi como una "mujer diabólica" que hizo "un mal trabajo"

Te puede interesar

La alcaldesa Daniella Levine Cava y el director de MIA, Ralph Cutie. 
MOTOR ECONÓMICO

Daniella Levine Cava alerta sobre el impacto de reducción del tráfico aéreo en Aeropuerto de Miami

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Soldados estadounidenses durante un reciente operativo en el Caribe.
SEGURIDAD

Senado de EEUU avala operaciones militares de Trump contra narcotráfico en el Caribe y el Pacífico

Maca Iglesias (der.) se une a otros para apoyar una resolución a favor de restablecer el estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida.
INMIGRACIÓN

Expira TPS para venezolanos: 600.000 inmigrantes en EEUU quedan expuestos a deportaciones desde hoy

El 7 de noviembre de 2025, viajeros hacían fila en un control de seguridad del Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, Texas. 
CAOS

Cierre gubernamental: cientos de vuelos cancelados en EEUU

James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
SOLICITA MULTAS

Fiscal general de Florida demanda a Planned Parenthood por "prácticas de marketing engañosas"