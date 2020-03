Miss Carnaval Miami, Valeria Uzcátegui: "Quiero ser un ejemplo para los jóvenes"

“Yo participé el año pasado en Miss Carnaval Miami, quedé como tercera finalista y pude trabajar con los Kiwanis de la Pequeña Habana y ver todo lo que ellos hacen para servir a la comunidad ayudando a los niños. Y eso me fascinó. Por eso decidí volver, ponerme el reto de trabajar duro por lo que quería y lo logré”, expresó Valeria Uzcátegui a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Creo que voy a crecer como persona, podré exponerme ante un público, ante el mundo con valores y principios, sobre todo, tendré la oportunidad de participar en el Miss Florida USA y representar a los Kiwanis de la Pequeña Habana como Miss Carnaval Miami 2020”, agregó sobre lo que significa haber sido coronada.

Con apenas 17 años, Valeria sabe lo que quiere y ser un ejemplo de perseverancia es una de sus aspiraciones.

“Me gustaría ser ese ejemplo para los niños de que cuando uno se propone algo lo puede lograr, y darles esa motivación de que hoy en día no importa de dónde vengamos, ni la raza ni la edad, o sea, no hay barrera que nos detenga para lograr nuestros sueños”, expuso.

Para la nueva reina del Carnaval Miami, cuidar de la niñez y la educación es fundamental, por eso se identifica con el propósito de la organización que representará durante un año.

“Quiero estudiar medicina, ser cirujana pediatra; me imagino trabajando con niños porque creo que son la luz; me parece increíble poder trabajar con ellos. Ahora estoy tomando clases de biología y me fascina”, indicó.

También desea entender mejor el comportamiento humano para poder extender una mano a quienes necesiten ayuda.

“Me gustaría tomar clases de psicología, clases de life coaching para ayudar a la gente a mi alrededor”, contó.

Parte de las funciones como uno de los principales rostros del Carnaval de Miami es asistir a las actividades que conforman la programación de esos festejos, que cada año atraen a un sinfín de espectadores, además de participar en recaudaciones de fondos.

“También tenemos campamentos de verano, repartimos útiles escolares para el regreso a clases, entregamos juguetes durante la Navidad y hacemos galas para recaudar fondos para poder ofrecer becas a los niños menos afortunados”, agregó sobre la labor que realiza el Club de los Kiwanis de la Pequeña Habana.

Pero la educación no es la única causa que Valeria defiende, la joven fundó junto a dos compañeras su propia fundación sin fines de lucro para ayudar a los desamparados.

“Nos unimos y creamos un grupo que se llama Illuminate, salimos y damos comida, bebida, además de artículos de primera necesidad como cepillos de diente y libros motivacionales para que puedan echar para adelante”, contó la joven, quien cursa sus estudios preuniversitarios en Ronald Reagan Senior High, en Doral.

“Un día estaba con mi amiga, agradecidas por todo lo que tenemos. Y eso nos hizo pensar en ayudar a otros que no tienen las mismas oportunidades. Así inició todo, conversamos sobre lo que queríamos hacer, cómo lo que queríamos hacer. El colegio nos ha ayudado mucho a hacer recaudaciones, nos donan las cosas para luego nosotras entregárselas a los desamparados”, agregó.

Para materializar ese proyecto altruista las estudiantes necesitaron el apoyo de sus padres.

“Empecé el proceso el año pasado y todo tardó aproximadamente siete meses el poder hacer todo. Hicimos una cuenta de GoFundMe y así recaudamos fondos. Nuestros padres nos ayudaron, porque siendo memores de edad la fundación no podía estar a nuestro nombre, nosotras somos las vicepresidentas”.

Aunque nació en Tampa, Florida, Valeria Uzcátegui es muy arraigada a la cultura venezolana. Su familia llegó a EEUU hace unos 18 años cuando su madre la cargaba en su vientre.

“Me siento 100 por ciento venezolana, como comida venezolana, hablo como venezolana, vivo en Doral que le dicen Doralzuela. Todas mis amigas son venezolanas, me crie con esa sazón latino y ese corazón hermoso que tienen las mujeres hispanas, además, con esa fuerza de venir a un país y enfrentar las dificultades”.