jueves 24  de  septiembre 2026
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Migbelis Castellanos da la bienvenida a su hija Alma

La Miss Venezuela 2013 y presentadora del programa de Univision Desiguales informó que la niña nació este 24 de septiembre a las 6:59 de la mañana

Migbelis Castellanos asiste a la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena el 13 de noviembre de 2025 en Las Vegas, Nevada.

Migbelis Castellanos asiste a la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena el 13 de noviembre de 2025 en Las Vegas, Nevada.

AFP/Arturo Holmes/Vía Getty Images
Por Sofía Calvo

MIAMI.- Migbelis Castellanos se convirtió en madre por segunda vez junto a su esposo, y padre de su primer hijo Cade, Jason Unanue. En Instagram, la modelo compartió una fotografía en la que puede verse sonreír mientras sostiene en sus brazos a la pequeña de nombre Alma.

La Miss Venezuela 2013 y presentadora del programa de Univision Desiguales informó que la niña nació este 24 de septiembre a las 6:59 de la mañana.

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"Llegó la hermanita de Caden. Alma Unanue. 24 de septiembre, 6:59am. 3kg 54gr", inicia el mensaje de la modelo. "Con la bendición de Dios, vivimos un trabajo de parto controlado, sano, sin eventualidades y en familia".

En el texto, la venezolana agradeció a su esposo por ser soporte en medio del dolor que le generaron las contracciones. "Mi esposo y el papá de mis hijos, mi persona de apoyo incondicional me ayudaba a aliviar los dolores durante las contracciones".

Por último, informó que su primogénito aún no ha conocido a la nueva integrante de la familia, pero destacó que será un momento que compartirá con sus seguidores.

"Aún nuestro número 1 no ha conocido a nuestra número 2, pero seguro les mostraré esa reacción más adelante. Familia de 5", concluyó con una serie de emojis que representa a cada uno de los miembros del clan, incluyendo su perro.

Reacciones

Desde la cuenta de Instagram de Desiguales compartieron una postal en la que felicitaban a Migbelis por el nacimiento de la pequeña.

"¡Bienvenida al mundo Alma ! Nuestra querida @milynette ya dio a luz en un parto sano y sin complicaciones. Muchas bendiciones a toda la familia. ¡Las tías Desiguales ya te queremos conocer!".

Mientras que en la publicación de Migbelis colegas y sus compañeras de trabajo han dejado mensajes de felicitación para ella y su familia.

"Que alegría chamita!!! Bienvenida Alma. Dios te bendice", escribió la presentadora y actriz Viviana Gibelli.

Por su parte, Karina Banda señaló: "¡Los amo! Que bendición, que alegría tan grande".

Francisca también se unió a la ola de mensajes: "¡Felicidades! Bienvenida Alma Dios te bendice"; mientras que Jomari Goyso agregó: "Wow qué alegría tq que dios bendiga su destino!".

Adamari López, Carolina Sarassa, Sheynnis Palacios, Sherlyn, Zuleyka Rivera y otras celebridades también dejaron mensajes de felicitación a la modelo y su familia.

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