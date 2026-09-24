Macklemore contraataca con gira "Free Palestine" tras polémica con Ed Sheeran

El rapero, cantante, bailarín y DJ estadounidense Benjamin Haggerty, conocido como Macklemore, actúa en el Goldencoast Rap Festival en Corcelles-les-Monts, cerca de Dijon, en el centro-este de Francia, el 30 de agosto de 2026.

NUEVA YORK.- El rapero estadounidense Macklemore, quien fue apartado de la gira de la estrella del pop británica Ed Sheeran tras hacer comentarios a favor de Palestina, anunció el jueves que, en su lugar, realizará su propia gira titulada Free Palestine Tour (Gira por una Palestina Libre).

Macklemore, que actuaba como telonero en la gira Loop Tour de Sheeran, gritó "¡Palestina libre!" y aseguró a los palestinos que "no estaban olvidados" durante dos conciertos celebrados a principios de este mes en Nueva Jersey.

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La estrella del éxito Thrift Shop fue rápidamente expulsada de la gira estadounidense —una decisión que, según Sheeran, fue tomada por los promotores de la gira y no por él mismo—, lo que provocó indignación entre músicos y activistas propalestinos.

"Lo que me ha pasado es algo más grande que un solo artista o un escenario", afirmó Macklemore, de 43 años, en una publicación de Instagram.

"Cuando la clase multimillonaria puede decidir qué voces tienen permiso para subir al escenario y cuáles son demasiado peligrosas para ser escuchadas, todo el mundo debería prestar atención", añadió.

Macklemore anunció tres conciertos en Londres, París y Dublín para finales de octubre, además de fechas previstas en Estados Unidos, y declaró que toda la recaudación se destinará a organizaciones propalestinas.

"Estamos en 2026. Mantenerse al margen de la política durante un genocidio ya no sirve", afirmó.

"La gente pide a los artistas que den un paso al frente, se informen y se unan a la comunidad. Que utilicen el escenario para algo más que entretener. Que planten cara cuando los llamamientos a favor de una Palestina libre se topan con intentos de silenciarlos".

Polémica en la gira

La expulsión de Macklemore ha generado una gran polémica para Sheeran, ganador de varios premios Grammy, quien habitualmente ha evitado hacer declaraciones políticas explícitas.

Sin embargo, el fin de semana pasado, durante un concierto en Filadelfia, rompió su silencio sobre el conflicto israelí-palestino al describir la situación en Gaza como "catastrófica, injustificable y desproporcionada".

"He tenido que tomar decisiones difíciles, estoy cometiendo errores y lo siento muchísimo", dijo un emocionado Sheeran a su público, que respondió con vítores.

Otros cuatro artistas que acompañaban a Sheeran en la gira, incluido el cantante estadounidense Finneas, también se han retirado del tour en solidaridad con Macklemore.

FUENTE: Con información de AFP