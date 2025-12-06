Gobierno de México congela cuentas de Raúl Rocha, copropietario del Miss Universo

Raúl Rocha y Victoria Kjaer Theilvig asisten a la ceremonia de iluminación del Empire State Building en honor a Miss Universo 2024, celebrada el 22 de noviembre de 2024 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias del empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de la Organización Miss Universo, en medio de la investigación que el Gobierno mexicano mantiene sobre presuntos vínculos con una red criminal dedicada al tráfico de combustible, armas y drogas.

Según los medios locales La Jornada y El Universal, confirmaron que los activos del empresario fueron bloqueados, pese a contribuir con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR), como testigo colaborador.

Ha trascendido que Rocha está relacionado con al menos 12 personas dedicados al narcotráfico, huachicol, tráfico de armas y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La investigación, hasta ahora, ha identificado al resto de los como “Kevin”, Jacobo Reyes León, Jorge Alberts Ponce, “Alejandro”, “Iker” y Daniel Roldan, quienes introducirían armas desde Guatemala hacia México, en cargamentos de ropa y fayuca.

"El congelamiento responde a la facultad de la UIF para impedir el movimiento financiero de personas investigadas por delitos graves. En 2024, el organismo emitió 22 acuerdos de bloqueo, con un impacto directo sobre 5 mil 110 cuentas bancarias pertenecientes a 316 sujetos. Rocha Cantú ahora forma parte de esta lista", reseñó Infobae.

Rocha también está involucrado en un crimen de presunto lavado de dinero para grupos criminales como La Unión y el Cártel Jalisco Nueva Generación, además del uso de centros de distribución vinculados al huachicol en el Estado de México.

Reacción de Rocha

En días pasados, a través de un comunicado compartido en redes sociales, el empresario confirmó que se encuentra colaborando con las autoridades y negó que haya una orden de aprehensión en su contra ya que, tal como lo expuso la Fiscalía tras la filtración de la investigación, no se ha demostrado que haya ejecutado algún delito.

"Hago un llamado al ejercicio riguroso del periodismo, basado en hechos verificables. Especialmente cuando se trata de señalar a una persona", reza el escrito expuesto por Univision.

En la misiva, Rocha Cantú también destacó que continuará colaborando con las autoridades, pues se apega al su compromiso con la verdad.

"Siempre he colaborado y seguiré colaborando plenamente con las autoridades cuando sea requerido. Mi conducta ha estado y seguirá estando guiada por el respeto absoluto al Estado de Derecho y la convicción de que toda persona debe responder con transparencia ante la ley. A lo largo de mi trayectoria como empresario, me he conducido con integridad y compromiso con el desarrollo económico del país. Reitero mi compromiso con la verdad, la legalidad y con los procesos institucionales que rigen nuestra sociedad", agregó.