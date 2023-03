Mito de Edipo llega a la escena de Miami con "Tebas Land"

La producción está a cargo de Alexa Kuve (Arca Images) y Miguel Torres (Teatro Lagrada), en Madrid, donde se presentará también la obra. Tebas Land se ha presentado en teatros de Barcelona, Río de Janeiro, Montevideo, Ciudad de México, Londres, París y otras ciudades.

En 2022, el teatrista cubano Carlos Celdrán (fundador de la compañía Argos Teatro en La Habana) dirigió en esa misma sala la pieza Abismo, de Abel González Melo. A Blanco lo conoce desde hace años y siempre ha admirado la calidad de sus textos. De ahí su decisión de llevar a escena Tebas Land. En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, Sergio Blanco reveló cómo concibió la idea de esta pieza teatral. “Una mañana en París en que salía a trabajar muy temprano para la Universidad, vi que debajo de la línea aérea del metro había una cancha de básquetbol de esas que están todas enrejadas y dentro había unos jóvenes jugando. De golpe me detuve y me quedé mirándolos durante un largo rato y entonces pensé que aquella cancha podía ser un lugar en donde podía suceder una pieza de teatro. Ese fue el primer instante germinal de Tebas Land”, contó.

“¿Por qué no escribir una pieza de teatro que sucede allí?”, se preguntó, pues le pareció “que era un espacio que se prestaba para establecer situaciones de enunciación muy interesantes”.

No pasó mucho tiempo antes de que abriera su cuaderno de notas y comenzara a dibujar una cancha. Con razón, afirmó que “Tebas Land es una obra que empecé dibujando”. No obstante, como

ocurre a veces con los misterios de la creación, no le queda claro por qué decidió escribir sobre el parricidio.

“No fue algo muy meditado. Una vez que tuve el espacio en donde podía suceder una pieza, inmediatamente después fueron apareciendo dos personajes: un recluso encerrado en la cancha de básquetbol de un centro penitenciario y un dramaturgo en busca de historias que viene a entrevistarse con él para poder escribir una nueva pieza. Y así a medida que los personajes empezaron a hablar, de golpe apareció la idea del parricidio. Fue una decisión que no fue tomada por mí sino por el propio personaje, de golpe me encontré con que el recluso estaba allí porque había matado a su padre”, argumentó.

En efecto, en este ejercicio creativo “hay cosas que se deciden más allá de nuestra voluntad, cuando los personajes empiezan a construirse, ellos empiezan a cobrar vida propia. Es muy extraño”. Después llegó “la idea de un tercer personaje que tenía que ser representado por el mismo actor que representa al parricida, y que se trata de un actor que es convocado por el dramaturgo para representar al parricida. De esa manera nació un dispositivo que va alternando los encuentros del dramaturgo con el parricida pero también con el actor que lo va a representar. A partir de allí la pieza se fue construyendo sola”.

Un punto que consideró importante destacar fue la mención “a los grandes textos de la literatura universal en donde aparece este tema como son el Edipo Rey de Sófocles, Los hermanos Karamazov de Dostoievski, Un parricidio de Maupassant, y también fui a buscar varios textos de Kafka, de Mozart, de Freud, de Lacan. Me interesaba prestarme a un juego de reescritura, de citas, de alusiones… Empezar a establecer líneas entre todos estos textos y la pieza que poco a poco, yo iba escribiendo”.

Según confesó, “fue extraño porque algunas de estas referencias venían solas, yo no iba a buscarlas, era la propia escritura la que las convocaba: era el propio texto que yo iba escribiendo quien las iba llamando. Yo solo obedecía a mi escritura como mi parricida Martín Santos, quien obedece a una voz que le dice que tiene que matar a su padre. Fue realmente fascinante porque la obra se fue escribiendo a ella misma a medida que avanzaba”.

Por su parte, el director teatral Carlos Celdrán contó que “es un texto que desde que lo leí supe que estaba ante un modo y una manera personal de contar una historia en teatro. Algo de su originalidad me golpeó y me marcó. No solo a mí sino a muchos que enseguida identificamos a Sergio como un autor con una voz propia, con un modo de contar que abría el horizonte”.

Tebas Land, subrayó, “es una historia contada desde muchos niveles de realidad, donde la reflexión sobre el propio teatro y sobre el arte en general atraviesan la trama y la potencian. Una hermosa metáfora teatral sobre la empatía, la curiosidad humana por el otro, la salvación y la fuerza

curadora de arte, de la belleza. Creo que para Miami es una gran oportunidad de ver una muestra de la mejor dramaturgia en español de este momento”.

Sobre la dirección de actores, un punto en el que este director logra resultados maravillosos, dijo que “tanto Ariel como Daniel han tenido que trabajar muy duro para subir esta montaña que es Tebas Land, y hacerlo en tan poco tiempo de ensayos. Creo que solo la intensidad de estos personajes, las situaciones que les regala el texto de Sergio, maravillosas por su complejidad y su luminosidad interior, han permitido que hayan vencido los obstáculos. Han trabajado desde el entusiasmo de saber que tienen en sus manos unos personajes únicos, deslumbrantes”.

¿Qué puede esperar el público de Miami? Como constató Celdrán, “para los espectadores que asistan Tebas Land les dejará el regusto de ver el viaje de una relación imposible entre un joven parricida y un escritor, un director de teatro. Verán cómo el teatro se reinventa ante sus ojos en las manos de este director para salvar y entender al que sufre, al que lo ha perdido todo”.

Más sobre Sergio Blanco

Dramaturgo y director teatral franco-uruguayo. Vivió su infancia y su adolescencia en Montevideo y reside actualmente en París. Luego de realizar estudios de filología clásica ha decidido dedicarse por entero a la escritura y a la dirección teatral.

Sus piezas han sido distinguidas en reiteradas oportunidades con varios primeros premios, entre ellos, el Premio Nacional de Dramaturgia del Uruguay, el Premio de Dramaturgia de la Intendencia de Montevideo, el Premio del Fondo Nacional de Teatro, el Premio Florencio al Mejor Dramaturgo, el Premio Internacional Casa de las Américas y el Premio Theatre Awards al Mejor Texto en Grecia.

En 2017 y 2020, sus obras Tebas Land y después La ira de Narciso reciben un "Award Off West End" en Londres. Su obra entra al repertorio de la Comedia Nacional de Uruguay en 2003 y 2007 con sus piezas .45’ y Kiev. Entre sus títulos más conocidos se destacan Slaughter, .45’, Kiev, Barbarie, Kassandra, El salto de Darwin, Tebas Land, Ostia, La ira de Narciso, El bramido de Düsseldorf, Cuando pases sobre mi tumba y Tráfico.

Sus obras se han publicado e interpretado en más de veinticinco países. En marzo de 2022, estrena su nuevo texto Zoo en el Piccolo Teatro de Milán.

Tebas Land se presenta los días 16, 17 y 18 de marzo a las 8:30 pm, y el 19 de marzo a las 5:00 pm. Entradas: arcaimages.org/tickets.