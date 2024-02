Mr. & Mrs. Smith: el peligroso mundo de la vida en pareja

MAMS_S1_UT_108_221003_LEEDAV_00887RC 1111111.jpg Maya Erskine y Donald Glover, los protagonistas de la nueva serie de Amazon Prime, Mr. & Mrs. Smith. Prime Video/CORTESÍA

Aunque pareciera que se trata de otro reboot más, Mr. & Mrs. Smith dista mucho de su predecesora y desde el primer episodio lo deja claro. Francesca Sloane y Donald Glover utilizan una premisa que nos es conocida, pero la desarrollan poniendo el foco en la relación que los protagonistas van construyendo. Como bien lo dejan claro los títulos de cada uno de sus episodios (“Primera cita”, “Segunda cita”, “Primeras vacaciones”, “Cita doble”, “¿Quieres tener hijos?”, “Terapia de pareja”, “Infidelidad” y “Una ruptura”), el hilo conductor de la historia sigue la evolución del matrimonio de John y Jane (que comienza siendo algo ficticio y se va transformando en un vínculo fuerte y real). El espionaje, las secuencias de acción y los peligros solo sirven de excusa para crear escenarios donde ambos tengan que mostrar sus partes más vulnerables, poner a prueba su confianza y, en última instancia, fortalecerse como pareja. Por supuesto, estas vicisitudes no vienen solas: los conflictos son creados por una galería de personajes extravagantes (encarnados por estrellas de lujo como Paul Dano, Ron Perlman, John Turturro, Michaela Coel, Sarah Paulson, Wagner Moura, entre otras) que buscan interferir —de manera directa o indirecta— en la vida del matrimonio poniéndolos a prueba.

A pesar de los detractores en la elección del casting (basados en prejuicios sobre “inclusión”), el éxito innegable de la serie está en las maravillosas actuaciones de Maya Erskine y Donald Glover que, contra todo pronóstico, no se apalancan en su típico registro de comedia, decantándose por una interpretación más cercana al drama con toques de humor negro —casi involuntario. Ambos dan la vibra de ser tan disímiles que parece imposible que puedan construir algo juntos. Ella es fría, introvertida y sumamente seria; él es extrovertido, juguetón e imprudente. Por supuesto, la dinámica de “pareja dispareja” está a la orden del día, pero sin caer en los clichés del slapstick comedy o la parodia. Otro punto a favor de los protagonistas es que ambos rompen por completo con la imagen prediseñada que tenemos de “agentes secretos” (que deben ser hermosos y perfectos): Jane y John son dos personas normales, tienen deudas que pagar, inseguridades emocionales y físicas, una relación compleja con su

pasado y cometen errores en todo tipo de situaciones. Gracias a esta naturalidad donde los guionistas ponen el acento sentimos una profunda empatía por los protagonistas y nos dejamos seducir por su carisma. Es por eso que que pasamos más tiempo con Jane y John haciendo cosas del día a día (como conversar sobre la vida en la cama, la cocina, el café o un mercado) que en un campo de batalla disparando o peleando cuerpo a cuerpo con villanos.

MAMS_S1_UT_108_221004_LEEDAV_00020RC.jpg Maya Erskine y Donald Glover, los protagonistas de la nueva serie de Prime Video, Mr. & Mrs. Smith. CORTESÍA PRIME VIDEO.

De la misma forma que el guion de cada capítulo se toma el tiempo de explorar entre conversaciones, miradas y gestos la complicidad de Jane y John, la dirección también construye su propio ritmo y personalidad. Lejos de poner acentos en chistes con la composición o el montaje, la cámara siempre se enfoca en acercarnos a los protagonistas y dejar que las cosas vayan “ocurriendo” de forma natural. Al igual que los guionistas, parte de los directores y el equipo técnico también trabajaron con Francesca Sloane y Donald Glover en Atlanta (como Hiro Murai en la dirección o Christian Sprenger en la cinematografía), lo que garantiza una impronta sólida en el apartado visual. En esa misma tónica, la música de David Fleming (The Last of Us, Hillbilly Elegy) es clave en la creación de la atmósfera y personalidad de la serie. El resultado de todas estas piezas es un producto único, con un humor bastante particular, personajes reales en situaciones absurdas, un ejercicio de exploración alrededor de la “vida en pareja” que es completamente opuesto a sus posibles homólogos.

En un mundo donde cada reboot se apalanca en un nombre conocido para intentar repetir la misma formula de éxito de su predecesora, Mr. & Mrs. Smith toma un camino mucho más valiente e interesante, alejándose por completo de su fuente original. Adaptando su premisa al formato serie, cambia el foco de la acción y la comedia al desarrollo de sus personajes y la vida en pareja. Maya Erskine y Donald Glover, genuinamente humanizan a los espías, haciéndolos tan reales como cualquiera de nosotros y sirviendo de espejo a nuestras dinámicas emocionales. A través del humor negro, diálogos inteligentes, situaciones absurdas y mucha complicidad, Mr. & Mrs. Smith nos permite seguir con mucha diversión una de las aventuras más complejas y divertidas que tenemos a en nuestro día a día: la vida en pareja.

Lo mejor: las actuaciones de Maya Erskine y Donald Glover, la relación que construyen y el desarrollo de sus personajes. Las situaciones enrevesadas y llenas de humor negro en cada episodio. La dirección y la música. Los cameos de grandes estrellas, todos se roban el show.

Lo malo: por ser un reboot muchos la están condenando cuando la historia poco tiene que ver la película de 2005. Todos los trailers la venden como si fuese una serie de acción y comedia física cuando su verdadero fuerte es el drama y el humor negro.

Luis Bond // @luisbond009

Director. Guionista y EditorThe Magus Films (www.themagusfilms.com)

Web: www.luisbond.comTomatometer-approved critic on Rotten Tomatoes: https://www.rottentomatoes.com/critic/luis-bond/movies Twitter e Instagram: @luisbond009 Vimeo: https://vimeo.com/user699756